В СКО проводят химическую обработку посевных площадей

В Кызылжарском районе в весенней посевной кампании участвовали более 50 товариществ. Эти поля с пшеницей принадлежат ТОО «Сервис-ЖАРС». Чтобы получить хороший урожай, здесь строго соблюдают все необходимые технологии.

АНУАР КОЖАХМЕТОВ, директор ТОО «Сервис-ЖАРС», Кызылжарский район:

-ТОО «Сервис-ЖАРС» уже на 95% провело химическую обработку: фунгицидную, гербицидную от сорняков, инсектицидную, тоже своего рода профилактическая. На сегодня у нас самый злостный пшеничный трипс, который вредит, начиная с фазы кущения и до фазы колошения. В этот период мы стараемся обработать инсектицидной обработкой для защиты растения.

Спустя время в товариществе снова обработают пшеницу от вредителей и от болезней. Больше всего эта культура склонна к септориозу. Речь идет о заболевании, которое в зависимости от протекания может поражать листья, колос и даже добраться до зерна. Мешает аграриям вырастить пшеницу пятнистость и бурая ржавчина. Для каждой культуры характерны свои болезни и вредители.

МУРАТ АМИРОВ, руководитель Кызылжарского районного филиала СКО РГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов» КГИ в АПК МСХ РК:

— На масличных культурах — рапсе отмечается капустная моль во втором поколении. Повреждения пока незначительные. На льне отмечаем льняной трипс, заселение критическим не является, хозяйства обработки проводят. В этом году мы отмечали в конце мая — начале июня массовый лет бабочек лугового мотылька. Но, в связи с температурами низкими дальнейшее рождение гусениц мы просто не отмечаем.

Вовремя избавиться от болезней, вредителей и сорняков, которые активнее всего начинают расти после выпадения осадков, аграриям помогают фитосанитары. В Кызылжарском районе они выписали 22 сигнализационных сообщения и направили их в крестьянские хозяйства. На сегодня в области химическую прополку провели на площади более 2 млн гектаров. Против вредителей и болезней обработали 628 гектаров посевных площадей. Препараты, которые для этого используются, будут завозиться в Казахстан по новой системе. Об этом на площадке службы центральных коммуникаций рассказал представителЬ министерства сельского хозяйства.

АЛМАБЕК МАРС, председатель комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК:

— На сегодня на территорию РК ввозится до 25 тыс тонн препаратов, которые используются при борьбе с болезнями, вредителями, сорняками. Мы планируем каждую канистру, которая ввозится на территорию нашей страны, кодировать через Qr-код и запустить систему прослеживаемости. В перспективе это даст гарантии самому сельхозтоваропроизводителю, что препарат качественный. Второе, защитит нашу экологию нашу природу от той тары, которая заходит на территорию республики.

Согласно данным профильного министерства, в Казахстане насчитывается 12 видов особо опасных и 5 видов вредных организмов, а также 14 видов карантинных объектов.

Дарья Пышмынцева