Служить народу — главный принцип работы государственного служащего

Учитель, руководитель, слуга народа и просто мама и бабушка. Алма Нургалиева прошла большой трудовой путь. Начинала свою деятельность с должности рядового педагога. А сейчас 49-летняя женщина — заместитель акима Кызылжарского района по социальным вопросам.

АЛМА НУРГАЛИЕВА, заместитель акима Кызылжарского района:

— Социальная сфера — это не такая уж и простая сфера. Это и культура, и образование, и здарвоохранение, работа с инвалидами. Это та работа, на которую я прихожу и понимаю — я уже не принадлежу себе. Я должна помочь. Тем же людям, обращающимся с жалобами. Не только по социальной работе, но и по другим. Это и вода, и дороги. Пытаешься объяснить те вопросы, которые их интересуют, конечно, прежде всего мы должны служить народу.

На государственной службе Алма Нургалиева уже почти 25 лет. Вспоминая свой первый день, признается, что была напугана. Но, педагогический опыт и умение работать в коллективе помогли освоиться на новом месте.

АЛМА НУРГАЛИЕВА, заместитель акима Кызылжарского района:

— Находясь на должности заместителя акима района по социальным вопросам и являясь еще полномоченным по этике, я также продолжаю быть учителем. Учителем и наставником многих государственных служащих.

В своей трудовой деятельности Алма Нургалиева придерживается одного принципа — полностью отдаваться работе. Посвящает себя народу Алма ежеминутно. Телефон госслужащей не перестает звонить ни на минуту. Признаётся, не отпускает из рук средство связи она даже в отпуске и по выходным дням. Так и на время интервью и сотовый, и стационарный пришлось временно отключить — поступало очень много звонков. Да и в сам кабинет то и дело стучали. Сразу после ухода съёмочной группы госслужащую ожидал житель с очередным обращением. Совмещать работу и личную жизнь довольно сложно, признаётся Алма Амангельдиновна. Справляться получается благодаря поддержке близких.

АЛМА НУРГАЛИЕВА, заместитель акима Кызылжарского района:

— Не была бы я состоявшимся человеком, может я и не смогла бы быть хорошей мамой и хорошим специалистом, если бы у меня не было надежного тыла. Я благодарю судьбу, что у меня есть супруг, который всегда берет на себя полную ответственность за семью.

Из — под крыла Алмы Нургалиевой вышло много квалифицированных кадров. Всего в аппарате акима Кызылжарского района сейчас трудятся порядка 160-ти государственных служащих, 18 из них — молодые специалисты.

Диана Салихова