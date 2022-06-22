Североказахстанская Швейцария: как развивается туризм в Айыртауском районе?



ЖАНЕЛЬ БИСЕНБАЕВА, корреспондент:

— Солёное, кристально чистое озеро СКО — Шалкар знаменито своими целебными свойствами. Уже много лет оно привлекает туристов из разных уголков страны. Спрос порождает предложения. Поэтому по берегу необычайно красивого озера расположилось много баз отдыха. Давайте отправимся в одну из них и узнаем, что предлагают отдыхающим для полноценного уикенда.

Домики, благоустроенные стандартные номера, детская площадка, беседки и мангальная зона. Это малая часть того, что предлагает расположенная на берегу озера база отдыха «Изумрудное». Она относительная молодая, открылась три года назад. За такой небольшой срок комплекс уже успел себя зарекомендовать. Многие гости приезжают сюда не в первый раз. Прошлый отпуск Гульмира Мустафина провела здесь с семьёй. Эту поездку разделила с коллегами. Говорит, местность манит красивейшим солёным озером, потрясающим лесом и чистым воздухом.



ГУЛЬМИРА МУСТАФИНА, жительница г. Кокшетау, Акмолинская область:

— Шалкар нам очень нравится. Во-первых, природа шикарная, красивая. Вообще никак не уступает Боровому, Зеренде. Его можно только развивать и развивать. Мы предпочитаем здесь отдыхать.

Пока Гульмира вместе с коллегами делает памятные фото, Александр Сорокин спешит похвастаться утренним уловом. Рыбалка — любимое занятие жителя Акмолинской области. Собственно, ради этого занятия он сюда и приезжает. Озеро Шалкар славится промысловыми видами рыб, такими как лещ, сом, налим и щука. Сегодня Александр наловил целую сеть окуней. Добыче рыбак очень рад.



АЛЕКСАНДР СОРОКИН, житель г. Кокшетау, Акмолинская область:

— С детства мы здесь. Родители нас возили сюда. Вода отличная, лучше в нашей области я не встречал. Смотришь, вода прозрачная. Рыбу тянешь и её видно. Природные ресурсы здесь очень богатые.

Найдётся занятие по душе здесь каждому и в зимний период. Гостям предлагают покататься на лыжах, коньках, хоккейную площадку и горки. Круглый год на территории функционируют японские бочки и бани,потому ехать сюда смело можно в любой сезон. Ценовая категория в разные времена года практически не отличается. Варьируется сумма за домик от 15 до 48 тысяч тенге за сутки.



МАРИНА КОРНИЛОВА, администратор базы отдыха «Изумрудное», Айыртауский район:

— В этом году запустили новый корпус. Строительство было у нас в прошлом году. Там находятся благоустроенные номера и кафе долгожданное для всех отдыхающих нашего района. На набережной Шалкара общепит ещё не запущен. Мы первые, кто хочет это запустить.

Чистейшее озеро, леса с реликтовыми соснами, горные массивы. Природный ландшафт Айыртауского района многие называют североказахстанской Швейцарией. Но, как курортную зону её ещё осваивают. Несмотря на это, поток туристов с каждым годом растёт. Приезжают сюда не только из регионов страны, но и соседних государств.

Жанель Бисенбаева