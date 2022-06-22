НА СВЯЗИ С НАСЕЛЕНИЕМ 24/7

АНАСТАСИЯ КУЗНЕЦОВА, корреспондент:

— 23 июня в Казахстане отмечается День полиции. А в этом году ведомство празднует свое 30-летие. В связи с этими событиями стражи правопорядка продемонстрировали объекты, которые делают работу полиции более эффективной, прозрачной и ближе к населению.

Например, этот модульный пост открыли по просьбе жителей района Кожзавода. Он оснащен видеорегистатором с подключенными к нему уличными и внутренними видеокамерами, радиосвязью. Здесь готовы принимать обращения граждан 24/7. Мирным жителям ясно, что полиция рядом, а для дебоширов это отступательный знак. Таких модульных постов в Петропавловске 6 и ещё один есть в Тайыншинском районе.

Алибек Габдуллин, первый заместитель начальника УП г.Петропавловска:

— Данный модульный пост охватывает территорию Кожзавода, где проживают 2,5 тыс человек. С начала года обратились 120 граждан. 7 видеокамер охватывает этот пост, 9 камер — павильоны Кожзавода. А на этом мониторе — камеры видеонаблюдения участкового пункта полиции №2. Такие модульные посты дают нам большую возможность в осуществлении сервисной модели полиции. То есть люди не едут куда-то, а приходят сюда.

Нарушения по линии дорожного движения, мелкое хулиганство, несоблюдение правил благоустройства — обо всех фактах, входящих в компетенцию ОВД, можно сообщать круглосуточно с помощью мобильного приложения «102». Сервисный проект «Омниканальность процесса приема сообщений граждан» презентовали в прошлом году. Сегодня удобное новшество действует в любой точке области, где есть интернет. Пользователь отправляет информацию в приложение, геолокация показывает его местонахождение, и полицейские прибывают на помощь.

Ерик Кульжанов, начальник центра оперативного управления ДП СКО

— В этом году у нас более 70 тысяч телефонных сообщений. Специалисты нашего центра определяют преступления посредством более 400 камер.

Участковым инспекторам сегодня предъявляются повышенные требования. Кроме основной работы они должны быть готовыми в любое время оказать помощь людям. Для доступности инспектора населению 24/7 и обеспечения комфортных условий для работы сотрудников созданы пункты полиции, совмещенные со служебным жильем. В прошлом году в микрорайоне «Жас Оркен» открыли новое здание участкового пункта полиции №4. Обслуживают территорию 7 участковых инспекторов.

Жандос Мухатов, начальник управления полиции г.Петропавловска :

— Очень комфортные условия созданы, около 100 квадратов. Семья довольна, участковый доволен. То есть отношение сотрудника уже другое к работе. И сервисная модель в чем заключается. В любое время суток участковый инспектор готов обслужить население.

К опорному пункту подведены 46 камер, обслуживают полицейские 25 тысяч населения. Площадь микрорайона превышает 12 кв м. За счет активного строительства население растет, поэтому для обеспечения правопорядка на месте такое решение наиболее удачно.

Анастасия Кузнецова