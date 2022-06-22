ЧЕМПИОНАТ РК ПО ФЕХТОВАНИЮ ПРОХОДИТ В ПЕТРОПАВЛОВСКЕ

Торжественное открытие чемпионата РК по фехтованию состоялось в Петропавловске. В экипировке с холодным оружием в руках выстроились юные фехтовальщики в возрасте до 14 лет. Участвуют в нём почти 130 спортсменов из 10 областей.

Фехтование — один из пяти видов спорта, входящих в программу всех летних Олимпийских игр современности. Зародилось оно в Испании в 15 веке. Раньше фехтовальщиками могли быть только аристократы. Сейчас же благородный вид спорта доступен каждому. Искусство владения шпагой показал Сергей Юрченко из Алматы. В этом поединке он выиграл соперника.

СЕРГЕЙ ЮРЧЕНКО, участник чемпионата, г.Алматы

— Я занимаюсь уже 5 лет фехтованием. Сейчас я победил, атакуя противника. Тут надо все показывать — от ума до силы. Мне помогла уверенность и сила.

Победа в руках того, кто больше нанесет уколов сопернику за отведенное время. Уникальность этого вида спорта в том, что барьеров здесь нет. Весовая категория и пол роли не играют. Здесь нужно подобрать дистанцию, обдумать верный ход.

АЛЬБЕРТ ШЕШИН, тренер по фехтованию, г.Алматы

— Фехтование — это, скажем так, спортивные шахматы. Здесь надо думать, потому что ты не знаешь, что тебе нужно сделать: контратаку, защиту или атаку. Тут масса вариантов, чтобы нанести укол и масса ходов. Поэтому ты как в шахматах должен продумывать и опережать соперника.

Ранее в республиканских чемпионатах могли участвовать фехтовальщики с 16 лет. Сегодня же эта возможность открылась для более юных спортсменов. Каждый хочет стать олимпийским чемпионом, поэтому заинтересованность ребят в этом виде спорта растет. Так же, как успехи и надежды.

ЖОЛДАСБЕК ТУРЛЫБЕКОВ, главный судья чемпионата РК по фехтованию:

-Чтобы на чемпионате Азии выступить более удачно, мы начинаем работу пораньше. Сейчас переходный период, с сентября сезон начнется и к следующему году к апрелю они должны уже участвовать в чемпионате. Сказать могу, что работа ведется по всем областям и есть ребята, которые сейчас что-то из себя представляют. Это на будущее нам для формирования сборной команды.

В Петропавловске поединки стартовали 18 июня. Продлятся ещё два дня. От СКО успешно выступили 7 спортсменов и уже завоевали призовые места. Далее лучшие покажут себя на чемпионате Азии.

Анастасия Кузнецова