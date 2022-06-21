РАЗВИТИЕ АЙЫРТАУСКОГО РАЙОНА

С рабочим визитом глава региона посетил Айыртауский район. Он проинспектировал реализацию социально значимых для области проектов.

Арыкбалыкский дом культуры построили 36 лет назад. За это время там ни разу не было капитального ремонта: протекающая крыша, треснувшие стены, холодное помещение. Чтобы хоть как-то держать здание в подобающем виде, проводили косметический, но его недостаточно. В этом году удалось добиться финансирования через государственную программу «Ауыл — ел бесиги». На капитальный ремонт здания выделили порядка 200 млн тенге. Теперь главное — сохранить здесь атмосферу прошлого столетия, отметил Кумар Аксакалов.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Разработали дизайн наши строители, хотят закрыть новой плиткой. Я говорю, зачем, оставьте этот кирпич, оставьте проёмы как они есть, только некоторые места, где совсем уже обвалилось. Но, всё остальное можно сохранить, чтобы человек зашел и почувствовал — вот этому кирпичу 200 лет. А наши все хотят закрыть современными материалами, зачем?

К совету главы региона застройщики пообещали прислушаться. К слову, в 2024 году селу Арыкбалык исполняется 200 лет, и капитальный ремонт клуба, по словам жителей, будет хорошим подарком к юбилею.

ВИКТОР ШУХОВЦОВ, житель с. Арыкбалык, Айыртауский район:

— Народ села очень благодарен. Это праздник не только для села, но и всего народа, и для работников сферы культуры, потому что наконец-то всё отремонтируют. Молодежь потянется, все мероприятия культурные у нас здесь будут проводиться. И народ интересуется. Все говорят: «Спасибо». Это праздник просто для села Арыкбалык.

Капитальный ремонт в этом году начали проводить и в Высшем многопрофильном сельскохозяйственном колледже «Зейнеп» в селе Лобаново. Несколько лет он не функционировал, но сейчас местные власти решили передать его в доверительное управление, договор уже подписали. Предприниматель в колледж вложил колоссальную сумму, и это того стоит. Готовить здесь будут учителей начальных классов, программистов, менеджеров, механизаторов.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Стоят задачи амбициозные, но, они вполне выполнимые. Здесь также будет центр подготовки учителей. То есть мы готовить будем студентов из молодежи и плюс центр подготовки учителей. Наш областной бюджет не мог выделять средства, а вот пришел частник, и по-другому дела пошли. Это будет бизнес-проект с хорошим будущим.

Еще один перспективный проект реализуют в селе Антоновке. Строят молочно-товарную ферму на 250 голов. Предприниматель вложил 765 млн тенге, создаст порядка 20 постоянных рабочих мест, производительность составит 2 тысячи тонн молока в год. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 3 квартале 2022-го.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Это рабочие места, это налоги, это круглогодичная занятость 18 человек. Производство молока — это хороший бизнес по большому счету. В случае, если цена на продукты сельского хозяйства будет снижаться, то на молоко никогда цена не снижается, оно всегда востребовано. Молокозаводы будут сами забирать по очень высоким ценам. Поэтому то, что мы делаем, — пытаемся каждый год много ферм сдавать, я считаю, это правильно.

В Антоновке Кумар Аксакалов проинспектировал ход восстановления дорожного полотна. В рамках программы «Ауыл — ел бесиги» за несколько лет здесь удалось восстановить 11 километров, это 75% от общей протяженности. Сейчас капитальный ремонт ведется на 2 улицах села, ещё на паре проводят ямочный. Если на предыдущих объектах ремонтные работы начались в этом году, то на базе отдыха «Шалкар Су» они продолжаются с 2018-го года и до сих не могут завершиться. Все из-за вспышки коронавируса, говорит предприниматель. Теперь, когда сняли все ограничения, работа пойдет гораздо быстрее, и в 2023-м база отдыха, наконец, распахнет свои двери.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— То есть остаются только стены, все остальное абсолютно новое. Это и мебель, и медицинское оборудование, и сантехника, и все материалы, которые используются, полы, двери и так далее.

После объезда по району Кумар Аксакалов встретился с жителями села Нижний Бурлук. Глава региона вкратце рассказал населению о проделанной работе по области в целом, а затем перешли к вопросам. Их оказалось достаточно. Один из наболевших — это высокая цена на сено для населения. Местный предприниматель по себестоимости продает только своим сотрудникам, остальные вынуждены закупать по рыночным.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— У нас, к сожалению, делят, вот это — наши, это — нет. Вы — жители одного села, что там делить. Эти вещи нужно исправлять. Всех людей, которые живут на территории данного села, нужно обеспечить сеном. Надо же подумать. Я обращаюсь к директору, в сельском округе надо всех обеспечить.

Есть проблемы у сельчан и с транспортным сообщением. Чтобы добраться до райцентра или Петропавловска, людям приходится выкладывать крупную сумму, ведь маршрутные автобусы в селе попросту не предусмотрены.

МАКСАТ БАЯХМЕТ, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО:

— Я думаю, есть вариант. Это признание социально значимого маршрута районного, дать движение субсидированное. Это будет районный субсидированный маршрут. Для этого нужен желающий перевозчик и 6-месячный расчет для того, чтобы мы субсидировали более 50% билетов.

Нужно искать не желающих, а привлечь к этому делу сельхозтоваропроизводителя, отметил глава региона. В убыток он все равно работать не будет. Идею аграрий поддержал. После глава региона провел личный приём граждан. Обратился к нему один человек. Для расширения своего бизнеса мужчине нужен кредит, но получить он его не может, так как еще не погасил предыдущий. Кумар Аксакалов пообещал помочь найти выход.