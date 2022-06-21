Пенсионер обнаружил в гараже учебную гранату

Гранату в металлической кастрюле нашел 61-летний петропавловец. Мужчина наводил порядок в купленном гараже. Там он и обнаружил предмет. О находке сообщил полицейским. До прибытия специалистов-взрывотехников пенсионер вынес её на улицу. Установлено, что это учебная гранатой Ф-1. Стражи порядка напоминают, о таких подозрительных предметах необходимо незамедлительно оповещать органы внутренних дел. Ни в коем случае не трогать и самостоятельно не перемещать. Такое действие может привести к трагическим последствиям. Также полицейские подчеркивают, что добровольная сдача оружия и боеприпасов освобождает от уголовной и административной ответственности.