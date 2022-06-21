Кредитование сельхозтоваропроизводителей по линии Аграрной кредитной корпорации

Посевная кампания в Северо-Казахстанской области закончилась несколько недель назад. Сейчас аграрии перешли к следующему этапу ежегодной страды — к химической прополке. Владелец товарищества и крестьянского хозяйства в селе Власовке Аккайынского района Владимир Гердт обработал от сорняков поле с кукурузой. Своей очереди ждут и другие культуры.

ВЛАДИМИР ГЕРДТ, директор ТОО «GRAIN RICH», КХ «Гердт В.В», с.Власовка, Аккайынский район:

— В основном мы посеяли такие культуры: рапс — 427 га, лен — 800 га, пшеницу, семечку — 193 га, горох — 200 га, ячмень — 200 га. В целом набралось 4800 га. По крестьянскому хозяйству у нас там животноводство больше, у меня там 1114 га. Там мы сеем кукурузу на силос, овес, пшеничку и немного льна и рапса.

Владимир Гердт больше 20 лет работает в сельском хозяйстве, примерно столько же сотрудничает с филиалом Аграрной кредитной корпорации. В этом году он приобрел несколько сеялок. Немецкая «Amazon» за 106 млн идеально подходит для работы с мАсличными культурами. А для кукурузы и подсолнечника закупили французскую сеялку «Monosem». Предприниматель с помощью кредитования старается каждый год обновлять технику в своем товариществе и крестьянском хозяйстве. Кроме того…

ВЛАДИМИР ГЕРДТ, директор ТОО «GRAIN RICH», КХ «Гердт В.В», с.Власовка, Аккайынский район:

— В 2017 году мы сделали ферму на 100 голов молочного производства. Сейчас хотим, если получится, построить молочно-товарную ферму на 400 голов здесь во Власовке. Для этого мы уже запланировали кормовую базу более расширенную, чтобы заготовить корма на будущий сезон.

Кстати, приобрести крупный рогатый скот, так же как и мелкий, тоже можно с помощью Аграрной кредитной корпорации.

АРМАН САЛИКОВ, заместитель директора СКОФ АО «Аграрная кредитная корпорация»

— В целом в этом году из средств республиканского бюджета было выделено 70 млрд тенге. В этом году профинансировано 357 сельхозтоваропроизводителей на 20,4 млрд тенге. В этом году по льготной ставке финансирования за счет средств республиканского бюджета были профинансированы порядка 198 сельхозтоваропроизводителей на сумму 16,2 млрд тенге. Дополнительно правительством выделяется 70 млрд тенге для финансирования на весенние полевые работы, мы ожидаем в конце июня эти средства. Таким образом, те сельхозтоваропроизводители, которые были профинансированы по коммерческой ставке, ставка по ним будет снижена до 5-1,5%.

В этом году за счет средств Аграрной кредитной корпорации финансовую поддержку на сумму 6,1 млрд тенге получили порядка 198 североказахстанских предпринимателей.