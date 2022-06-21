351 пожар произошел в СКО с начала года

В летний период шанс несчастных случаев повышается, говорят спасатели. Особенно из-за пожароопасности. 18 июня в с.Образец района М.Жумабаева произошло возгорание в частном доме. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем при курении. Дом сгорел полностью. Пострадал хозяин жилья.

Повышается в летнее время риск и на воде. Чаще всего несчастные случаи происходят в местах, необорудованных для купания. Один произошел с начала этого сезона.

МАРАТ МУРАТОВ, начальник управления гражданской обороны ДЧС СКО:

— За последние 9 лет на неофициальных местах массового отдыха по области утонули 211 человек, 33 из которых — дети. Хотелось бы обратиться к землякам и гостям нашей области, чтобы соблюдали правила поведения на воде, не купались в необорудованных местах, не заплывали за буйки. Не оставляли, самое главное, детей без присмотра, не купались в состоянии алкогольного опьянения.

Спасатели ежедневно проводят рейды по местам купания. Разъясняют правила безопасности, раздают листовки.