В СКО планируют создать союз отцов

Новости МТРК

17:19 20 Июня 2022

Роль отцов для многих детей на фоне мамы чаще всего отступает на задний план. Но, на самом деле, должно быть иначе. Дабы исключить общепринятые стереотипы, в арт-центре «Qyzyljar» провели встречу, посвященную международному Дню отцов. Обсуждали там создание регионального союза.


ЖАНАТ МУХАМЕДЖАНОВ, председатель гражданского альянса СКО:
 — Цель нашего мероприятия — создание союза отцов в нашей области. Существует при лицее «Білім инновация» союз отцов. Мы хотим распространить его деятельность во всех школах. 28 сек Этот союз отцов уже работает два года. Мы проводим определённые мероприятия в школах, читаем лекции. Когда родители приходят в школу и читают лекции, дети воспринимают это по-другому. Мы хотим повысить роль отцов в семье. 

Фархад Гарипов вместе со своей большой семьёй приехал сюда из Кызылжарского района. В основном воспитательной работой с детьми занимается супруга, говорит глава семейства. Сам он, отчасти, прививает им любовь к труду. Вместе они приводят в порядок придомовую территорию, ухаживают летом за огородом.


ФАРХАТ ГАРИПОВ, житель с.Бесколь, Кызылжарский район:
— У меня 3 сына и одна дочка. Супруга — педагог,потому воспитанием в основном занимается она. Я, самое главное, пытаюсь в них воспитать такие качества как гуманность и доброту.

Это первая, но не последняя подобная встреча в нашем городе, отмечают организаторы.

Жанель Бисенбаева

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