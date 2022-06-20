Павильон, магазин, кафе: как развивает свой бизнес предприниматель из Тайынши

Свою предпринимательскую деятельность Зауре Турлыбаева начала с этого небольшого павильона. Здесь бизнесвумен реализовывала продовольственные товары для дома. За полтора года магазинчик у дома показал спрос среди тайыншинцев. Тогда предприниматель приняла решение о расширении собственного дела, не без поддержки государства, конечно.



ЗАУРЕ ТУРЛЫБАЕВА, предприниматель, Тайыншинский район:

— В этом помогла поддержка государства. Прошла курсы «Бастау бизнес». 01.15 Приобрела кредит в размере 6-ти миллионов тенге для приобретения оборотных средств, стеллажей, оборудования.

Придорожное кафе — это ещё одна давняя мечта Зауре. Здание общепита практически готово. Остались последние штрихи в виде закупа оборудования и подключения объекта к системе энергоснабжения. Созданы и рабочие места. Сейчас здесь трудоустроены два человека. Планирует Зауре ещё предоставлять студентам местного колледжа места для практики. Кстати, бизнесвумен — одна из немногих, кто «запрыгнул в последний вагон поезда» и воспользовался поддержкой государства. Проект «Бастау бизнес» окончательно приостановил свою реализацию.



АСЕЛЬ САМАРАТОВА, эксперт Палаты предпринимателей СКО:

— На сегодня данной программы не существует. Появилась новая программа — национальный проект развития предпринимательства. Планируется реализация этого проекта уже местными исполнительными органами.

Обучаться по этой программе могут представители молодёжи, безработные и представители социально уязвимых слоёв населения. Увеличили в этом году для них и размер гранта. Составляет он 400 МРП, это свыше одного миллиона тенге. Всего за пять лет реализации проекта «Бастау бизнес» сертификат об обучении получили 8 тысяч североказахстанцев.

Жанель Бисенбаева