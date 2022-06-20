Развитие сельских населенных пунктов СКО

Плохие дороги, отсутствие воды в домах, проблемы с оказанием медицинских услуг и транспортным сообщением. Все эти вопросы жители Шоптыкольского сельского округа района им. Г. Мусрепова подняли на встрече с главой региона. Но, перед этим Кумар Аксакалов проинспектировал ряд объектов.

Молочно-товарная ферма в селе Берёзовке — самая крупная в области. Строить её начали в этом году, комплекс рассчитан на 1800 голов. Первую сотню КРС завезли 16 июня. Это голштино-фризская порода, неприхотлива в еде и даёт неплохой надой. Благодаря открытию данного комплекса удастся трудоустроить около 50 человек.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы по линии СПК помогаем деньгами. Первую партию получили в прошлом году, в этом получите вторую. Средства уже готовы, которые позволят вам оплатить за поголовье, за оборудование. Это будет очень важный проект. У нас в районе им. Габита Мусрепова еще 2 фермы строятся, так что это очень нужное дело, круглогодичная занятость людей.

Кроме создания комфортных рабочих условий руководитель ТОО «Возвышенка СК» заботится и об условиях проживания своих сотрудников. В прошлом году аграрий построил для них 15 домов. Если раньше один обходился в 12-14 миллионов тенге, то сейчас, после подорожания стройматериалов, на возведение уходит порядка 18-20 млн. Однако, предприниматель и дальше намерен заниматься строительством.

АБДУРАХИМ НУКАЕВ, директор ТОО «Возвышенка СК», район им. Г. Мусрепова:

— Этот дом стоил 12 млн, потому что материалы были куплены ранее. Потом повышение пошло, где-то 18-20 бывает. Ну, уже 14 млн не будет, уже больше получается. Дом большой, соответственно, и оборудование, и крыша хорошие. Вода заведена, сейчас душевую комнату покажем Вам.

Просторные, светлые и, главное, тёплые дома. Так отзываются о них новые хозяева. Одни из новосёлов — семья Ганиевых. Азиз вместе c супругой и ребенком приехали из Кокшетау в 2017 году. Глава семейства очень переживал, что не сможет найти работу, но переживания оказались напрасными. Трудоустроился и стал одним из передовых сотрудников ТОО. Еще одна семья, которая получила квартиру, — Седовы. Они воспитывают троих детей. 16 лет жили в городе, но потом решили вернуться в родное село и ничуть не пожалели.

ЮРИЙ СЕДОВ, бригадир ТОО «Возвышенка СК», район им. Г. Мусрепова:

— Детский сад рядом, школа, все устраивает. Дом отличный, новый, с ремонтом, заходи, обставляй и живи.

Ещё один крупный и значимый проект для нашего региона реализует ТОО «Адани агро» в селе Шоптыколь. В скором времени на этом месте появится животноводческая ферма мясного направления на 3 тысячи голов. Её мощность будет составлять 700 тонн мяса в год. Работу здесь смогут найти порядка 20 человек. Первую партию коров планируют завезти уже в июле. Этот проект даст новый толчок развитию села Шоптыколь, отметил глава региона.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Готовьте проект, мы поможем Вам с электроэнергией и водой

В программе рабочей поездки акима области в район и встреча с населением Шоптыкольского сельского округа. Проблем здесь немало. Село находится в 100 километрах от райцентра, а дорога до него оставляет желать лучшего. Отсюда и вытекают все остальные проблемы.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Когда ехали в Шоптыколь, видел состояние дороги. Конечно же, вот тот ремонт, который был проведен в 2019 году, его нужно довести до ума, переделать, заставить подрядчика. Я сейчас высказал претензии акиму района. Почему к управлению автомобильного транспорта никаких мер не предпринимается?

Деньги были выделены государством, надо шуметь, подключать прессу, депутатов и добиваться того, чтобы эта работа была переделана.

Волнует людей и отсутствие качественной медицинской помощи. Чтобы получить определённые услуги или лекарства, им приходится выезжать в райцентр. Про эту проблему местные власти знают, но, сделать ничего не могут. Молодые специалисты попросту не хотят переезжать в такое отдалённое село. И даже 2,5 млн тенге подъёмных не очень их заинтересовывают.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Мы уже второй год подряд платим большую сумму подъёмных тем врачам, которые желают приехать работать у нас. Бюджет оплачивает большую сумму. Мы просим всегда сх производителей создать жилищные условия соответствующие,чтобы он поселился в благоустроенном доме. Потому что врач — это сейчас штучный товар, которого нужно привлечь заманить к себе.

Подъёмные и качественные условия проживания — именно на эти две составляющие делают акцент местные власти в привлечении врачей. Отдаленность населенного пункта влияет и на качество перевозок. Местные спортсмены с недавних пор начали пропускать региональные первенства, просто потому что ни один автобус не хочет ехать по бездорожью в такую даль.

ЮРИЙ ЛОПАТИН, учитель физкультуры, район им. Г. Мусрепова:

— У нас есть «ГАЗЕЛЬ», но, кому отдать её, не знают, еще нет шофёра. Не знают, куда пристроить, она практически новая. Шофер был, но из-за ненадобности он написал заявление по собственному желанию.

По словам руководителя отдела образования, эта «ГАЗЕЛЬ» рассчитана только для подвоза детей в школу из других населённых пунктов, для других целей она по непонятным причинам эксплуатироваться не может.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Какая-то абсурдная ситуация. По-другому не назовёшь. Машина стоит, не эксплуатируется. Дети едут на легковых своих автомобилях, на попутках. Мы внесем изменения и поможем этот вопрос решить. Это неправильно.



После встречи с населением глава региона провел личный прием граждан. Встретился он с тремя сельчанами. Вопросы касались водоснабжения, развития спорта и дорог. На все Кумар Аксакалов дал ответы и пообещал их решить.

Анна Потеряева