Новости МТРК 20.06.2022

Новости МТРК

23:44 20 Июня 2022

Читайте также

ПРИОСТАНОВКА ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ
Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних
Вопросы о предстоящем референдуме обсуждают на встрече со спортсменами
Республиканская конференция к 30-летию государственных символов прошла в Петропавловске
Правила содержания и выгула домашних животных утвердили в Казахстане
В СКО 126 лиц нарушили антикоррупционные ограничения
Социально-экономическое развитие Есильского района
В Петропавловске состоялась диалоговая площадка для работников сферы дошкольного образования
В областном совете ветеранов с Днём защиты детей поздравили юных североказахстанцев
Новости МТРК 17.06.2022
105 тысяч тенге в среднем получают пенсионеры в Казахстане
В Аккайынском районе открыли физкультурно-оздоровительный комплекс