56 локаций в СКО задействуют в съёмках фильма «Мағжан. Жаралы жолбарыс»

В Петропавловске продолжаются съёмки фильма о Магжане Жумабаеве. Показывать кадры из киноленты нам не разрешили, чтобы зритель не наткнулся на спойлер. Но выхода картины ждать недолго. Фильм покажут этой осенью на телеканале «Казахстан». В основе 4-серийной картины лежат достоверные исторические факты из жизни Магжана. Некоторые события архивисты рассекретили недавно. О них пока что мало кому известно.

КУМАР АКСАКАЛОВ, аким Северо-Казахстанской области:

— Конечно, о Магжане Жумабаеве нужно выпускать книги и снимать фильмы. Это великая личность. О ней нужно рассказывать молодёжи. И хорошо, что мы просвещаем подрастающее поколение через такие фильмы, какие Вы снимаете. Спасибо всей съёмочной группе.

Сегодня съёмки проходят в Доме невесты. Уникальный исторический памятник построен в конце 19 века. Такие архитектурные здания в Казахстане — большая находка, говорит худрук картины.

АЗАМАТ САТЫБАЛДЫ, художественный руководитель, актёр:

— Мы сюда приехали, потому что здесь родина Магжана. И у вас очень интересный старинный город. Я думаю, год за годом ваш город будет самым востребованным в сфере кино. Таких локаций нет в Алматы, в Астане тоже. И те, кто будет снимать исторические фильмы, будут приходить к вам. И за ними придут туристы.

В съёмках задействуют 56 локаций в СКО. Это малая родина нашего земляка -село Сарытомар и десяток зданий в Петропавловске.

Айгерим Хамзина