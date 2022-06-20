22-й выпуск молодых лейтенантов Академии Национальной гвардии РК. На главной площади города состоялся торжественный парад.

Шагают ровным строем — все как один. 22-е выпускники Академии Национальной гвардии РК. С верой в глазах и твердой походкой они полностью готовы отдать свой долг перед Родиной.

В этом году Академия празднует свой юбилей — 25 лет. За это время из стен учебного заведения выпустились 4 тысячи молодых офицеров. В этом году её окончил 191 выпускник, 13 из них — с отличием. Четверо курсантов 4 июня уже получили лейтенансткие погоны досрочно. Их вручил им лично глава государства. Вместе с казахстанскими студентами дипломы получили двое представителей Кыргызской Республики и девять Республики Таджикистан. Новоиспеченных лейтенантов поддерживают родственники, близкие и друзья. Многие только из поезда, торопились поздравить, сказать, как гордятся. От имени акима области офицеров поздравил его первый заместитель Марат Тасмаганбетов.

По традиции выносят Боевое знамя учебного заведения — ритуал прощания выпусников с Академией. А после молодые лейтенанты показали свои умения.

Совсем скоро отправится на службу 21-летний лейтенант Асхат Жаслан.

АСХАТ ЖАСЛАН, выпускник Академии Национальной гвардии РК:

— Я получил все те навыки, которые мне дали преподаватели.

— Распределили меня в РГК «Оңтүстік». Завтра ночью я уже уезжаю в Алматы. Там меня уже распределят дальше, в другой город. И скажут, в какой должности я буду нести службу.

— Я готов уже к серьезным задачам. Также горжусь, что окончил Академию Национальной гвардии.

Завершает церемонию головокружительный вальс.

В небо летят офицерские фуражки. Счастливые выпускники спешат друг друга поздравить. За четыре года они приобрели верных товарищей, с которыми плечом к плечу будут служить на благо Родины.

Диана Салихова