19 военнослужащих ВТШ г. Петропавловска приняли присягу

42 дня без родных, 121 выпущенная пуля и курсы боевой подготовки для этих ребят позади. Это построение торжественное. Солдаты клянутся соблюдать верность Отечеству.

Произносит клятву служить и быть преданным Родине Тимур Дуйсенбаев. 24-летний парень проходить воинскую службу прибыл из Костанайской области. Военное дело ошибок не прощает, — усвоил для себя за 42 дня солдат.

ТИМУР ДУЙСЕНБАЕВ, призывник, Костанайская область:

— Оказывается, сложно быть военным, потому что здесь нужно делать все быстро, четко, командой. То, что мы делали в гражданское время, забылось на 42 дня. Для нас это было что-то новое. Многие узнали, что такое оружие и военная служба.

Вместе с Тимуром Дуйсенбаевым краткосрочную службу проходили еще 18 человек. Это уже третий выпуск военнослужащих ВТШ в этом году.

ЖАСУЛАН ОСПАНОВ, директор Петропавловского филиала ВТШ МО РК:

— В первом взводе был 31 военнослужащий, во втором -33. В год мы выпускаем около 8 потоков. Набор осуществляется среди парней от 24 до 27 лет. В нашу школу призываются из нашей и Костанайской областей. Цена краткосрочной службы не изменилась с 2014 года — 264 тыс тенге.

Уже 24 июня в военно-техническую школу прибудет новый поток. По окончанию они получат военный билет со специализацией стрелка. К слову, для прохождения службы в ВТШ необходимо написать заявление в ЦОНе и пройти медкомиссию.

Гюзель Закария