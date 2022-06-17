Чествование работников здравоохранения в областной больнице

В актовом зале областной больницы собрались медицинские работники со всего региона. Накануне своего профессионального дня они принимают поздравления от руководства медучреждения и коллег. К собравшимся обратился заместитель акима области Тимур Султангазиев.



ЛЮФТ: ТИМУР СУЛТАНГАЗИЕВ, заместитель акима СКО:

— В первую очередь хочу сказать большое спасибо нашим медицинским сестрам, врачам, фельдшерам, водителям. Практически вся страна и весь мир смотрели на людей в белых халатах как на своих спасителей.

За неоценимый труд и выдержку медиков отметили почетными грамотами, благодарственными письмами, ведомственными знаками «Ветеран труда» и «Лучший работник в сфере здравоохранения».

Алма Макашова посвятила медицине 42 года. Прийти в такую благородную сферу она решила по стопам дяди, чтобы также как и он спасать жизни людей. Все братья и сестры Алмы Ахметовны тоже в этой сфере. За годы работы врач видела многое.

АЛМА МАКАШОВА, врач общей практики ЦРБ района М. Жумабаева:

— Был интересный случай в 1987 году. После свадьбы мужчина пришел. Все лицо у него было синее. Мы так испугались, что это перелом основания черепа. На носилки его. Потом его привезли сюда в областную больницу. Оказалось у него отравление — «маска фантомаса». Этот больной жив. Мы часто с ним встречаемся.

Самое приятное в работе, признается Алма Ахметовна, — встречать благодарных пациентов. Видеть, как с улыбкой на лице они покидают медицинский кабинет. Полностью отдаётся своей работе и Людмила Сейфулина. Говорит, выбрала профессию по велению сердца.



ЛЮДМИЛА СЕЙФУЛИНА, медицинская сестра Дома ребёнка:

— Свою жизнь связала с медициной и именно с педиатрией, и я ни грамма об этом не жалею.

— У нас дети от 0 до 3 в Доме ребёнка. Там очень много интересных случаев, потому что дети там все, конечно, со сломанной судьбой. И к ним нужен индивидуальный специальный подход.

— Психологически очень тяжело. Большая нагрузка. Потому что, видя страдания этих детей, конечно, просто нельзя пройти мимо них.

Всего наградили 39 работников медицинской сферы. Среди них врачи, медсестры, водители скорой помощи, фельдшеры и другие.

Диана Салихова