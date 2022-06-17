АКЦИЯ «ПРИЁМНАЯ НА ДОРОГЕ»

Новости МТРК

17:42 17 Июня 2022

С 17 по 18 июня по всей республике проводится акция “Приёмная на дороге”. Полицейские в социальных сетях и на оффлайн-встречах отвечают на интересующие население вопросы. В первый день акции в основном обращались дистанционно.


СЕРИК АЛЬЖАНОВ, начальник управления административной полиции ДП СКО:
— В первой половине дня, уже проведено 14 эфиров, в режиме онлайн, поступило более 250 вопросов от населения, на которые сразу же были даны ответы.

Помимо вопросов во время эфира полицейские отреагировали и на обращения, которые поступали в департамент в течение года. Провели анализ и выбрали самые актуальные.

СЕРИК АЛЬЖАНОВ, начальник управления административной полиции ДП СКО
— Вопросы задают по дорожным знакам, по пешеходным переходам, дополнительной установке светофоров. Конечно, здесь мы проводим работу, нам необходимо тоже иметь нормативный правовой акт в рамках закона, проводим исследование, когда поступает просьба дополнительно установить светофор, мы проводим исследование, после чего мы даём ответ.

Дополнительно в эти дни организована работа прямой линии, номер телефона: 32 00 19 и 32 00 22.

Диана Салихова

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