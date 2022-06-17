Духовное наследие СКО

О духовном наследии СКО говорили на научно-практической конференции. Её организовали представители духовного управления мусульман Казахстана и управления по делам религии. Говорили в том числе и об истории исламских музеев. В 70-ые годы 18-ого века на территории Петропавловска появилась первая исламская мечеть.



ГАНИ НЫГЫМЕТОВ, заместитель акима СКО:

— Через 3 года на территории СК было 9 мечетей. Сейчас осталось только 5. Среди них и мечеть, построенная в 1857 году. В архивных документах она записана как 4-ая мечеть. Её мы будем восстанавливать. Откроем там центр исламской культуры.

Реконструкцию завершат в сентябре этого года. Здесь будет музей исламской культуры. В тяжёлые годы репрессий религиозные объекты закрывали. Эта мечеть сохранилась, укрытая от глаз на территории завода, куда посторонних не впускали. Завод имени Кирова был тогда секретным стратегическим предприятием. Сейчас проводится большая работа по реабилитации репрессированных религиозных представителей. 93 священнослужителя попали под преследование, 28 из которых расстреляли. Один из них — известный деятель Алаша, учитель Магжана Жумабаева, имам мечети №3 Мухамеджан Бегиров. Его приговорили к высшей мере наказания, посмертно доброе имя реабилитировали.



ДУМАН САЙФУЛЛИН, специалист духовного управления мусульман Казахстана:

— Мы знаем, что в этом направлении проводится сложная кропотливая работа. Поэтому мы рады видеть сегодня на конференции историков, краеведов и архивистов. Они помогают нам узнать важные факты о личностях и религиозных местах. Это является важной частью духовенства, способствуют сохранению единства и солидарности в стране.

Также в результате проведенных исследований установлено, что в 1918 году в СК был проведён Курултай. Его организовали руководители Алаш Орды. Участие приняли представители 22 волостей Петропавловского и Кокшетауского уездов. Это место признано сакральным.

Айгерим Мукашева