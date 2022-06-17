Более 50 единиц незаконно хранящегося оружия изъяли полицейские СКО

Незарегистрированное двуствольное ружьё 16 калибра изъяли полицейские у жителя Есильского района. В отношении 44-летнего мужчины за хранение оружия без соответствующих документов стражи порядка составили протокол. Ответственность он понес по части 1 статьи 484 КРКоАП. Ружьё направлено на экспертизу. В полиции призывают всех владельцев оружия к строгому соблюдению правил хранения. В области с начала года выявлено 562 факта нарушений правил хранения и перерегистрации гражданского оружия. Во время акции по добровольной сдаче в полицию принесли 23 единицы. Изъято из оборота незаконно хранящегося оружия 56 единиц. Привлечены к административной ответственности более 400 человек. Для добровольной сдачи необходимо обратиться к участковым инспекторам либо звонить на канал «102″.

Шернияз Иманов