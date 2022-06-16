Строительство новой школы началось в Тайынше

В Тайыншинском районе на месте старой школы №1 появится новая. Учебное заведение находилось в аварийном состоянии, поэтому было принято решение его снести. Строительство образовательного объекта началось в начале июня, это будет трёхэтажное здание на 600 мест.

ДАУЛЕТ МАЛГАЖДАРОВ, начальник участка

-“На данный момент работы ведутся следующие: разработка грунта, устройство основания, устройство опалубки для подбитонки под монолитные фундаменты, щебенение и гидроизоляция.

В смете заложено около 2 миллиардов тенге, работы двухгодичные, около двух лет будем строить школу.”

Проект школы состоит из трех блоков. В первом будет три этажа. Там будут учебные классы. Во втором — столовая и спортзал. Тайыншинцы рады новому объекту.

БЛИЦ

— “Для наших детей это тоже большая радость, так как раньше школа была не очень с комфортными условиями, сейчас мы надеемся что условия будут комфортными” .

— “Раньше были маленькие классы и узкие кабинеты. Но нам это не мешало, наши дети участвовали в разных олимпиадах, занимали первые места. Сейчас, когда мы узнали, что строится новая школа, мы, конечно, очень рады”.

На объекте работает 25 человек. В будущем штат строителей планируют увеличить.