Республиканский семинар среди архивистов

Республиканский семинар среди сотрудников государственных и ведомственных архивов состоялся в Петропавловске. Продлится он три дня. Главная тема встречи: «Оказание государственной услуги «Выдача архивных справок, копий архивных документов или архивных выписок». Участие в нём приняли порядка 40 человек.

САЛТАНАТ ТАЩАНОВА, руководитель управления Комитета по делам архивов и управления документацией министерства культуры и спорта РК:

— По просьбе руководства архивного учреждения СКО мы проводим первый выездной обучающий семинар, чтобы было удобно не отрывать сотрудников от рабочих мест с практическим применением. Сегодня век цировой трансформации. Внедрение современных информационных технологий во всех сферах деятельности и соответственно в архивной сфере.

Документы отцифровываются, интегрируются с порталом электронного правительства, упрощается процедура получения услуг. Архивисты регулярно проходят курсы повышения квалификации.

ГУЛЬЖАЙНАТ АКЖИГИТОВА, директор архива по личному составу г.Петропавловска:

— В городской архив ежедневно поступает от 30 до 50 запросов со стран СНГ, РФ, РК посредством ПЭП, через ЦОН, е-акимат, е-архив. Этот семинар очень важен для нас. Он поднимает очень многие вопросы по госуслугам, нормативно-правовой базы.

Центр повышения квалификации для сотрудников архивов открылся в прошлом году. В планах сделать такие выездные семинары регулярными. К слову, следущая остановка столичных специалистов в Алматинской области.

Диана Салихова