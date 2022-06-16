Как улучшится жизнь сельчан, рассказал аким Уалихановского района

О том, как изменится жизнь сельчан в Уалихановском районе, рассказал аким Кайрат Пшенбаев. В прошлом году там отремонтировали внутрипоселковые дороги районного центра на сумму 333 млн тенге. Заасфальтировали более 10 км дорог. При финансовом обеспечении в текущем году отремонтируют еще 6,5 км дорог Кишкенеколя, отметил глава уалихановцев.

КАЙРАТ ПШЕНБАЕВ, аким Уалихановского района:

— На средний ремонт дороги районного значения «Ундрус-Жумысшы-Мырзагул» протяженностью 35,2 км из областного бюджета выделено 272 млн тенге. Проект рассчитан на два года. Работы начнутся в июне месяце текущего года. Кроме того, для проведения среднего ремонта внутрипоселковых дорог села Кулыколь из областного бюджета выделено 50 млн тенге.

Благодаря этим проектам долю автодорог районного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии увеличат до 65%. Хороший показатель для Уалихановского района, известного своими плохими дорогами. Но большинство сел все ещё ждут, когда тяжёлая техника приедет к ним для ремонта полотна. Среди них жители села Бидайык. У них уже готова сметная документация на средний ремонт внутрипоселковых дорог. Чтобы привести в порядок 5,5 км, нужно почти 400 млн тенге. С водоснабжением ситуация лучше, чем с дорогами.

КАЙРАТ ПШЕНБАЕВ, аким Уалихановского района:

— На сегодня 95% населения района имеют доступ к качественной питьевой воде. В 10 селах установлены системы водоочистки, через пункты раздачи воды пользуется 15 населенных пунктов. В прошлом году на 36 млн тенге был проведен ремонт разводящих сетей в селах Кулыколь и Каратал. Таким образом, более 60 дворов села Каратал получили возможность подключить воду в дома.

Разработана проектно-сметная документация на строительство водонапорных башен в 6-ти населённых пунктах. 910 семей смогут завести воду в дому. Проект находится на экспертизе. Жалуются уалихановцы и на проблемы с сотовой связью, и доступом к интернету.

КАЙРАТ ПШЕНБАЕВ, аким Уалихановского района:

— В прошлом году в 6 селах была установлена мобильная связь 3G «Билайн». Таким образом, из 27 населенных пунктов района 19 имеют мобильную связь. Планируем обеспечить 4 населенных пункта с общим населением более 500 человек, это села Тлеусай, Жаскайрат, Карашилик и Золотая Нива.

Значительная работа проводится по освещению улиц в сёлах. Оно имеется на 85% улиц. Только за последние 2 года на эти цели выделены 94 млн тенге, отмечает глава уалихановцев. В этом году выделили 9 млн тенге для доосвещения улиц в сёлах Каратале, Кулыколе и Кишкенеколе. На оснащение медицинских организаций за последние два года в районе было выделено более 140 млн тенге.

КАЙРАТ ПШЕНБАЕВ, аким Уалихановского района:

— Смертность от онкопатологии снизилась на 25%, заболеваемость туберкулезом — на 66%, умерших от туберкулеза нет. Показатель рождаемости вырос на 4% или родилось 242 малыша. Материнской смертности по району не зарегистрировано. Обновление материально-технической базы продолжится и в этом году. Планируется приобрести стоматологическую установку, электрокардиограф, дефибриллятор, систему регистрации от акустической эмиссии на общую сумму более 16 млн тенге.

Но, вопрос с медицинскими кадрами в районе все ещё не решили. Уалихоновцам требуется кардиолог, акушер-гинеколог, эпидемиолог, анестезиолог-реаниматолог, онколог. Учитывая, что в районном центре запланировано строительство поликлиники, потребность врачей возрастёт.

Айгерим Мукашева