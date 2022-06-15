В областном центре психического здоровья провели семинар для медиков

Областной центр психического здоровья совместно с управлением по противодействию наркопреступности провели семинар для медицинских работников. Его участники учились распознавать тех, кто употребляет запрещенные вещества, поговорили о том, какой вред они наносят организму. О способах борьбы с теми, кто распространяет наркотики, на семинаре тоже говорили.

ЗАРИНА ПОПОВА, оперуполномоченный управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— тДля стабилизации наркоситуации в регионе проводятся оперативно- профилактические мероприятия регионального и республиканского масштабов, направленные на выявление и пресечение наркоправонарушений. Несмотря на принимаемые меры, возраст наркопотребителей снизился до 14 лет. Возраст людей, которые занимаются незаконным оборотом наркотических средств, — до 17 лет.

С каждым годом наркомания становится все моложе. В центре знают примеры ребят, которые запутались и начали употреблять в 12 лет. Не так давно в реанимацию третьей городской больницы попали дедушка и внук. Оба в состояние наркотического опьянения. На пике нездоровой популярности сейчас синтетика. Соли, спайсы, снюсы. Яд в красивой упаковке манит не только подростков, но и взрослых. Чаще всего интерес к наркотикам возникает у мужчин, реже у женщин. Вылечиться от зависимости одинаково непросто и тем, и другим. Здесь такую помощь оказывают бесплатно.

ДАУРЕНБЕК БЕЙСЕМБАЕВ, директор Центра психического здоровья СКО:

— У нас есть отделение, где мы стараемся им помочь, снять дозу, уменьшить дозу. Мы открыли с 1 апреля отделение второго этапа реабилитации. Там люди, которые добровольно отказываются от наркотиков. Мы помогаем им не медикаментозным лечением, а психологами. Психиатры с ними работают. Мы хотим открыть третий этап реабилитации. Это будет в с.Благовещенке, 160 км от города. Там 20 коек мы открываем. Там будет третий этап реабилитации.

Предполагается, что третий этап реабилитации в Благовещенке будет длиться от 2 до 9 месяцев.

Дарья Пышмынцева