Учения для военнообязанных запаса проводят в СКО

Строевым шагом в отряде не ходили давно. Кто-то 5, а кто-кто 10 лет назад. Военнообязанные прибыли на полигон пройти учения и вспомнить, чему обучали в армии. Необходимо это для готовности в любую минуту отдать долг Родине.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО:

— Наша главная задача — укрепить независимость, приумножить наши достижения и передать следующим поколениям стабильный Казахстан. Важная роль этому отводится силам территориальной обороны. Полученные знания в период учения станут основой для обеспечения безопасности нашей страны. Считаю, что к учениям привлечены самые достойные граждане нашей страны.

Оставить работу и привычную жизнь на время пришлось почти 80 военнослужащим запаса. Жить в условиях боевой готовности. Развернули на полигоне 8 палаток, где находятся казармы, столовая и аудитории. Обошел каждую и заместитель акима региона Сатжан Аблалиев.

ЛЮФТ

— Проводим здесь занятия. Рассказываем все. Форма одежды — полевая.

В течение 10 дней военнообязанные пройдут всецелую подготовку, чтобы во времена ЧП знать, как оборонять социально значимые объекты.

ЕВГЕНИЙ ГОЛОВЫРИН, участник военных учений:

— Служил в 2015-ом году в г. Шымкенте. В ВЧ 6506. Когда поступило предложение от городского военкомата поучаствовать в сборах по территориальной обороне, я сразу согласился. Потому что это поможет укрепить целостность наших границ и отточить свои боевые навыки. 01:00 — В наше неспокойное время, думаю, такие мероприятия нужно проводить ежегодно.

Проводят сборы среди военнослужащих запаса на протяжении последних 5 лет. Прошли их около 6 тысяч военнообязанных.

Гюзель Закария