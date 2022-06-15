Как фонд социального медицинского страхования помогает детям?

Лишь 10% детей заканчивают школу здоровыми. Это данные отечественных экспертов. Выпускают учащихся с двумя, а то и с тремя заболеваниями. Из-за учебной нагрузки многие ребята ведут малоподвижный образ жизни, начинают хуже видеть, у них нарушается осанка.

ЛАРИСА ГОРДЕЕВА, директор филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Школьная медицина позволяет обеспечивать непрерывное наблюдение за состоянием здоровья школьников и при необходимости оказывать своевременную первую помощь. В текущем году филиалом на оказание услуг школьной медицины заключены договоры с 17 поликлиниками. 4 городские и 13 районных. На сумму около 564,4 млн тг.

Областной филиал фонда социального медицинского страхования предусмотрел 988,5 млн тенге для оказания восстановительного лечения и реабилитационной помощи. За 4 месяца этого года её получили 1448 детей.

ЛАРИСА ГОРДЕЕВА, директор филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— Возможно получение реабилитации медицинской в санаторно-курортных организациях. На сегодня в нашем регионе услуги оказывает санаторий «Солнечный», но также возможно нашим деткам получать такую помощь по направлению через поликлиники. Для этого необходимо встать на портал госпитализации и записаться в любой санаторий, который имеет договоры с фондом ОСМС.

Фонд социального медицинского страхования частично помогает ребятам с онкологическими заболеваниями. В основном по направлению такие дети отправляются на лечение в Нур-Султан. Это обусловлено тем, что в северном регионе не хватает узких специалистов.

Дарья Пышмынцева