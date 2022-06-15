Город без наркотиков

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Вооружившись кистями и красками, активисты города участвуют в необычной акции. Украшают скейт-парк яркими рисунками, посыл которых — будущее без наркотиков.

Танцор, певец, спортсмен и не только теперь красуются на площадке. Все это для привлечения молодежи к активному здоровому образу жизни и борьбы с наркопреступностью.

МАДИНА БАКИНА, художница:

Мы организовали такую акцию для того, чтобы эта тема была на виду. Потому что употребление наркотиков и любые махинации с ними становятся все более распространены. Используя баллончики, мы будем также закрашивать всякие листовки, объявления, скажем так, не очень хорошего формата. Это все будет закрашиваться с помощью трафаретов с хорошими надписями против наркотиков.

По словам полицейских, проблема наркомании молодеет с каждым годом. Для профилактики выбирают места, где чаще всего можно увидеть подростков, студентов.

ЖАНДОС БАСЫБАЕВ, начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО:

— Сейчас среднестатистический портрет наркомана — от 7 до 27 лет. Если в конце 90-х, в начале 2000-х портрет наркомана — от 35 лет и старше. Это был ранее судимый, неоднократно привлекавшийся. Есть такое понятие в уголовном кодексе как пропаганда наркотических средств посредством интернет — ресурса. За это предусмотрена уголовная ответственность от 3-х до 7-ми лет. В этом году у нас в производстве находятся 3 уголовных дела именно по этой статье.

С начала года зафиксировали более 80 фактов наркопреступности.

Диана Салихова