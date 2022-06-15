120 учащихся НИШ выпустились в этом году

Оставляя школьные годы позади, выпускники НИШ забирают свои аттестаты. Путёвку в будущее получают 120 учащихся, 17 из которых — с отличием.

Свидетельство об окончании школы в руках у Тахмины Габдулиной. Чтобы получить красный, девушка упорно трудилась на протяжении 6 лет. Набрала максимальный балл на ЕНТ — 140. Уже выбрала дальнейший путь.

ТАХМИНА ГАБДУЛИНА, выпускница Назарбаев интеллектуальной школы:

— Я планирую поступать в Назарбаев университет. Это достаточно сильный университет в Казахстане с международными преподавателями, с большими перспективами после выпуска. Поступаю я на специальность «Гражданское строительство». Я и творческий человек, но и люблю науку, поэтому я подумала, что строительство — это золотая середина».

Подала заявки девушка и в университеты Венгрии и Гонконга. Ждет результатов. Поддержать Тахмину в такой важный день пришла её мама — Кулай Габдулина.

КУЛАЙ ГАБДУЛИНА:

— Я безмерно благодарна учителям, что развили потенциал моей дочки. Это огромный труд. Тахмина с детства отличалась упорством в достижении целей. Всегда стремилась к чему-то большему. Я очень рада, что она оправдала мои надежды и вступает в новый этап своей жизни. У нее обязательно все получится».

Полный зал оваций встречает каждого учащегося. Радостно «без пяти минут» студенты проводят свои последние минуты в школе. По статистике выпускники НИШа поступают на грант, а 20 % из всех — в зарубежные вузы.

ДАНИЯР УАЛИЕВ, директор Назарбаев интеллектуальной школы:

— Уже многие выпускники поступили в зарубежные вузы Саудовской Аравии, стран Европы и Востока. Полный список грантов традиционно будет объявлен в августе. В следующем учебном году мы возьмем также 120 учеников. 3 группы казахским языком обучения, 2 с русским. В данный момент у нас обучаются 635 учеников».

Гюзель Закария