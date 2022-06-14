В СКО продолжается изучение городища Ак-Ирий

Недалеко от села Долматово в Кызылжарском районе расположился небольшой палаточный лагерь. В нём живут 60 студентов и преподаватели Kozybayev University. Астрономы и историки проходят выездную практику. Те, кого интересует археология, приехали сюда для изучения древнего городища Ак- Ирий.

АНАТОЛИЙ ПЛЕШАКОВ, профессор Kozybayev University, руководитель археологической экспедиции:

— Ак — белый, Ирий в переводе с иранского — рай. Это городище раннего железного века, сакского времени, очень удачно, грамотно было построено. Три стороны ограничены обрывами неподступными. А с одной стороны это городище ограничили рвом, валом, частоколом. Это была своеобразная неприступная крепость. Мы нашли его давно, еще в 1968 году. Это была археологическая разведка, в которой я участвовал. Затем были другие задачи. И в 2004 году мы решили начать раскопки именно здесь.

По словам Анатолия Плешакова, городище просуществовало недолго, оттуда не убегали от войны или какой-либо другой опасности, эту землю покинули спокойно. Площадка считалась сезонной. Эксперты предполагают, что люди жили здесь во временных строениях. Занимались плавкой металла и не только.

ДИАНА ОЛЯНИНА, студентка Kozybayev University:

— Сейчас я расчищаю конструкцию, которая стояла, но, со временем сползла вниз и теперь мне здесь нужно полностью очистить всю землю, чтобы посмотреть, как именно она сползла, что в ней находилось. По рассказам, как проходят эти раскопки, это одно, а когда именно мы занимаемся этим делом, понимаем, как нужно раскапывать, что делать это, конечно, намного интереснее.

Для городища Ак-Ирий, которому больше 2,5 тысяч лет, характерна четкая планировка. Вот эти пустые квадраты, когда — то были тротуарами, по которым свободно перемещались люди. В других сЕкторах они трудились. Большой интерес представляют и здешние находки. Городище изучается не первый год. Каждый раз оно дарит археологам интересные сюрпризы. В этот раз студенты нашли вот такие печи. Для чего использовались настолько крупные конструкции, предстоит выявить. В предыдущие годы исследователи не раз находили ювелирные изделия, наконечники стрел из металла и костей.

НАТАЛЬЯ КОВШОВА, лаборант центра изучения историко-культурного наследия Великой степи Kozybayev University:

— Кости млекопитающих: лошадь, овца, КРС. Плюс в начале раскопок возле оборонительной стены находили большое количество костей рыбы и чешуи. Т.е. они использовали в пищу большое количество рыбы и мяса. Но и плюс ко всему, кроме того, что готовили пищу, кости использовалась частенько для изготовления каких-то орудий труда.

ДАРЬЯ ПЫШМЫНЦЕВА, корреспондент:

-В будущем городище Ак-Ирий станет частью музея под открытым небом, куда сможет прийти любой желающий. В нем кроме памятника раннего железного века будут и другие интересные объекты.

Например, древние жилища каменного века. Их под чутким контролем преподавателей воссоздали студенты. На практике историки работают вместе с астрономами. Ночью они изучают серебристые облака, а днем помогают правильно организовать раскопки.

РАМАЗАН КОЖИН, студент Kozybayev University:

— У нас параллельно с астрономией идет геодезия, мы даем геодезические данные, оставляем, а они по этим данным делают раскопки. Ожидания оправдались на все 120%, это было очень интересно, конечно, хочется выехать еще раз, но впереди у нас дипломная работа, защита и.т.д.

Выездная практика студентов Kozybayev University длится от двух до трёх недель, в зависимости от специальности.

Дарья Пышмынцева