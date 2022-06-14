С начала года полицейские возбудили 29 уголовных дел в отношении нетрезвых водителей

Двое жителей Кызылжарского и Тайыншинского районов, ранее лишенные права управления транспортом на 7 и 8 лет, снова сели за руль в алкогольном и наркотическом опьянении. Данные факты внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 346 части 1 Уголовного Кодекса РК. На сегодня законодательством ужесточена ответственность за вождение в нетрезвом виде. Санкцией статьи предусмотрено наказание от 5 лет лишения свободы до пожизненного лишения права управления. С начала года на дорогах области задержали 416 водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии. Возбуждено 29 уголовных дел в отношении ранее лишенных права управления транспортом. 19 из них полицейские направили в суд. Ежедневно стражи порядка усиленно работают по выявлению такой категории водителей.

АЙДЫН БАЙМАТОВ — начальник УМПС ДП СКО:

— Нетрезвый водитель не может объективно оценить ситуацию на дороге и представляет большую опасность для всех участников дорожного движения. Они всегда должны быть осторожными на дорогах. Особенно пешеходы должны быть очень бдительны при переходе улицы. Перед тем, как перейти дорогу, нужно убедиться, действительно ли водители автомашин предоставляют преимущество.