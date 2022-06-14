23 переселенца открыли собственное дело в Тайыншинском районе

Каждую модель этих платьев Жибек Каирбекова подбирала лично. Учитывала бизнесвумен вкусы и предпочтения местных модниц. В прошлом ей приходилось делать то же самое только для столичных девушек. Но, в Нур-Султане маленький бизнес Жибек пострадал в период пандемии. Спустя время они с супругом приняли решение переехать в северный регион по госпрограмме. Здесь им предоставили жильё, выплатили субсидии, а позже помогли и с открытием собственного дела.



ЖИБЕК КАИРБЕКОВА, предприниматель, Тайыншинский район:

— Сюда приехала и начала на дому работать. После обратилась в центр занятости, где подсказали, что есть программа «Еңбек», где они мне могут помочь с открытием бизнеса, что мы успешно и сделали. Дали грант в 500-600 тысяч тенге.

На эти средства Жибек приобрела оборудование, арендовала бутик в торговом доме. Найти своё рабочее место в Тайынше смог и супруг. Работает он в местном ИП. Всего за 6 лет программы переселения в Тайыншинский район прибыли свыше 200 семей, это почти 700 человек.



ТАТЬЯНА БОНДАРЬ, заместитель директора центра занятости населения Тайыншинского района:

— Меры господдержки — это субсидии на переезд в размере 70 МРП на каждого члена семьи. Далее мы выплачиваем субсидии на выкуп и аренду жилья от 13-15 МРП. При желании семья, переселившаяся к нам, может получить субсидии на аренду жилья единовременно. То есть, если они хотят выкупить дом, мы можем выплатить по решению региональной комиссии эту сумму единовременно. В среднем на семью 5 человек — это 1 миллион.

Таким образом, в Тайыншинском районе вторичное жильё выкупили 14 семей. Есть и число тех, кто по разным причинам вернулся обратно на родину. Таковых за весь период программы насчитывается 22 человека.

Жанель Бисенбаева