14 июня — Всемирный день донора

Каждый 3-й человек хотя бы раз в жизни нуждался в донорской крови. В Казахстане 470 медицинских организаций делают переливание жизненно-важного компонента. Ежегодно в республике 80 тысяч больных получают донорскую кровь, в стране проводят 400 тысяч переливаний в год.

В нашей стране ежегодно донорами становятся более 200 тысяч казахстанцев, которые в совокупности сдают кровь 360 тысяч раз в год.

ДУЛАТ ИМАШПАЕВ, первый заместитель председателя правления научно- производственного центра трансфузиологии МЗ РК:

— Идут в основном мужчины — 68%.По возрасту больше 50% доноров приходится на возраст от 31 до 50 лет.

В СКО за год кровь сдали 8 тысяч человек. Всего же по стране в банк крови жизненно важного компонента поступает 200 тысяч литров. Спасти жизнь другому и стать донором может любой желающий старше 18 лет и весом не менее 50 кг. И, конечно, у него не должно быть медицинских противопоказаний.

ДУЛАТ ИМАШПАЕВ, первый заместитель председателя правления научно- производственного центра трансфузиологии МЗ РК:

— В центрах крови по республике заготавливаются 90 разновидностей компонентов крови, в зависимости от способов приготовления и обработки. Внедрение современных технологий обработки донорской крови, обеспечивает высокую безопасность выпускаемой продукции. Чтобы к нам регулярно приходили доноры, мы всеми доступными и возможными способами информируем население о донорстве крови.

В Казахстане проживает более 100 почётных доноров. Они сдали кровь не менее 40 раз. Большинство говорит о том, что после забора крови стали лучше себя чувствовать. Согласны с этим и в минздраве.

ДУЛАТ ИМАШПАЕВ, первый заместитель председателя правления научно- производственного центра трансфузиологии МЗ РК:

— Сердечно-сосудистая система восстанавливается, организм, кровь обновляются. Есть научные статьи, что у регулярного донора крови и её компонентов на 80% снижается заболеваемость инфарктом миокарда и инсультом мозга.

В Казахстане никогда не было нехватки донорской крови. Но, кризисные ситуации случались. Последняя произошла во время январских событий. Тогда на помощь пришёл север страны. Жители Акмолинской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей сдавали кровь для соотечественников. Собрали более 50 литров. Этого в тот момент хватило на все медорганизации южных регионов страны, охваченных беспорядками.

Айгерим Мукашева