В СКО в ближайшие годы появится много крупных производств. Так, в регионе реализуют проект по производству оловянных концентратов, возгонов олова и получения металлического олова за 120 млрд тенге. На предприятие трудоустроят 600 человек. Мощность объекта составит 11 тыс тонн продукции в год. В области строится маслоэкстракционный завод за 15 млрд тенге, где наладят выпуск 300 тыс тонн масла в год. Работу получат 217 человек. Еще 160 североказахстанцев планируется трудоустроить на завод по производству ликеро-водочной продукции. Его строят в регионе. А еще возводят птицефабрику мощностью 5 тыс тонн мяса в год. Еще один крупный проект, который находится на стадии строительства, — производство бумажной продукции,благодаря которому создадут 80 рабочих мест. Кроме того, в регионе хотят открыть завод электрощитового оборудования за 4 млрд тенге. Отмечается, что он находится на стадии проектирования. Между тем кирпичный завод, который вошел в список крупных проектов, уже запустили. В его реализацию инвестировали 1,8 млрд тенге. В области продолжается реализация проекта по локализации производства немецкой сельскохозяйственной техники. А инвестор из России поможет реализовать второй этап проекта по производству вагонов-термосов с увеличенной грузоподъемностью. Реализация оценивается в 12 млрд тенге.

Дарья Пышмынцева