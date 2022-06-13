В Петропавловске строят общежитие для спортсменов

Питание, проживание и обучение — бесплатные. Жизнь студентов областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва с первого взгляда не имеет изъянов. Однако, это далеко не так. Нурсултан Байназар делит комнату еще с 7 ребятами, среди которых есть и школьники. Надеется, что в скором времени дадут комнату в новом общежитии.

НУРСУЛТАН БАЙНАЗАР, студент областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва:

— Сейчас мы живем вместе с учениками. Думаем, что в скором времени у нас появится общежитие. Многие сокурсники снимают квартиры или живут у родственников. Это приносит неудобства. Если общежитие достроится, то у нас будет четкий спортивный режим, который поможет нам быть в форме. А еще будет больше желающих поступить в колледж, что будет поддерживать конкуренцию среди учащихся для достижения побед.

Сейчас в учебном заведении есть 250 коечных мест, 99 из которых занимают студенты. Они делят комнаты с юными спортсменами. Дело в том, что колледж начал функционировать в 2019-ом году и создать условия пришлось уже из имеющихся возможностей.

ОЛЬГА ОСТАФЕЙЧУК, заместитель руководителя областной специализированной школы-интерната-колледжа олимпийского резерва:

— В 2019-ом году мы осуществили первый набор студентов. Специальность «ФКС». // 02:04 — В данное время у нас обучаются 370 человек. Мест не хватает. Некоторые студенты живут на квартирах, а городские в общежитии не проживают.

Сейчас строительство общежития завершено лишь наполовину. При сдаче объекта оно разгрузит комнаты в школе-интернате. Появится 244 дополнительных коечных места. Работают на площадке около 70 человек.

БЕРИК СИКЕНОВ, руководитель проекта:

— Приступили к строительству в августе 2021-го года. В данный момент производим монтаж 8-го этажа. Закончили монтаж 7-го. Провели монолитные работы. Внутренние работы производятся. Сантехника в подвале, монтаж гипсокартонном первых этажей. Завтра заходят электрики.

Строят общежитие из отечественных материалов. Плиты приобрели у местного товарищества «Зерттеу СК», остальное привезли из столицы. Планируют сдать объект до конца года, в крайнем случае — в начале 2023-го. Проект обошелся в 1 млрд 38 млн тенге.

Гюзель Закария