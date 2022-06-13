Несладкое детство: с какими трудностями сталкиваются дети с сахарным диабетом в СКО?



ЛЮФТ:

«Вот сейчас сахар 19,9. Ну, это в связи с тем, что ребёнок поел сладкого».

Неважно где: на прогулке с друзьями, в школе или дома. Проводят эту процедуру в любое время. Измеряет уровень сахара в крови 9-летняя София Зырянова уже самостоятельно: прокалывает палец при помощи острой иголочки, после тест-полоску с капелькой содержимого помещает в измерительный прибор. Он и определит, какую дозу инсулина необходимо ввести.

Маленькое портативное устройство Соне поставили в полтора года. Саму болезнь подтвердили несколькими месяцами ранее, когда малышка впала в кому. Тогда уровень сахара в крови у неё был не меньше 36-ти. На этом трудности в семье Зыряновых не заканчивались. Шли годы, а вместе с ними появились проблемы с определением Софии в детский сад, а далее в школу.



АННА ЗЫРЯНОВА, жительница г. Петропавловска:

— «Сложность была с садиками. Это было связано с тем, что в садах нет образованных по диабету медсестёр, которые бы могли замерить сахар, поставить инсулин. Поэтому приходилось утром кормить ребёнка дома, в обед идти мерить сахар, это же делать и на полдник. Но, естественно, работать я не могла, до 7 лет сидела с ней дома».

Морально поддерживало Анну созданное ею сообщество мам, чьи дети также страдают «сладкой» болезнью. Сначала в группу вошло небольшое количество человек. Сегодня тенденция увеличилась. Каждый день в сообщество вступают по несколько североказахстанок. На данный момент число детей с аутоимунным заболеванием достигло 150-ти. Сплочившись, они создали первое в стране общественное объединение людей с сахарным диабетом. Поддерживает их и республиканская диабетическая ассоциация.



РУСЛАН ЗАКИЕВ, президент диабетической ассоциации РК:

— «Это позволит уже объединёнными усилиями решать огромное количество проблем. Существует огромное количество медицинских проблем с нехваткой специалистов в регионе и социальных, потому что очень часто детям с сахарным диабетом отказывают в дошкольном обучении. Рекомендуют чаще всего детей переводить на домашнее обучение. Вопросы социализации сложные, которые диабетическая ассоциация помогает решить.»

В планах у ассоциации открыть в одном из детских лагерей региона специальную группу для детей с сахарным диабетом. Будут там и эндокринологи, которые в нужный момент сделают все необходимые процедуры. Всего в стране с аутоиммунным заболеванием живут свыше 400 тысяч человек, чуть больше 1 % — это дети.

Жанель Бисенбаева