День открытых дверей организовали полицейские

ГЮЗЕЛЬ ЗАКАРИЯ, корреспондент:

— Выставку под открытым небом организовали стражи порядка в преддверии празднования Дня казахстанской полиции. Вот эта патрульная машина, которая ведет круглосуточный дозор улиц города.

— Изнутри автомобиль оснащен современной системой видеорегистрации. Запись ведется изнутри спереди и сзади. Также две камеры имеются на груди у полицейских. Здесь есть и громкоговоритель, с помощью которого полицейские предупреждают нарушителей.

Ознакомиться с транспортом также детально смогли и североказахстанцы. Особый интерес полицейский автомобиль вызвал у детей. Садились ребята за руль патрульной и пробовали посигналить. А взрослые тем временем фотографировали забавы детей. Внимание гостей привлекли и стеллажи с оружием. Ребята подержали настоящие автоматы в руках, представляя себя полицейскими.

А кто-то тем временем смотрел полицейскую экипировку и знакомился с работой раций. Другие же изучили орудия криминалистов.

БЛИЦ

— «Я потрогал оружие. Тут еще можно посмотреть, как полицейские работают. 01:09 -Я смотрел фильмы или кино про полицейских. И сейчас у меня появилась возможность увидеть вживую».

— Мне больше понравилась пушка, гранаты и радио с наушниками. В будущем, возможно, я стану полицейским».

Перехватил дух ребят и центр оперативного управления. Здесь на экранах высвечивается вид с более чем 400 камер города. Ребята на мониторах пытались найти свои дома. Доволен остался каждый ребенок.

БЛИЦ

— Мне понравилось, что камера видеонаблюдения почти возле моего дома. Я увидел здесь весь город.

— Мне нравится эта экскурсия. Весь город будто бы на ладони.

Выставили полицейские 10 единиц техники, а подразделения департамента подготовили свои выставочные столы.

АЛЕКСАНДР МАЙЕР, заместитель начальника кадровой политики ДП СКО:

— Здесь представлены все службы ведущие ДП: оперативно-криминалистическое управление, центр кинологической службы, строевые подразделения патрульной полиции. Представлен весь служебный автотранспорт, который используется сотрудниками для выявления нарушений, их пресечения и охраны порядка.

Целью мероприятия стражи порядка называют обычное знакомство населения с работой полицейских. Возможно, кто-то задумается выбрать охрану правопорядка в качестве профессии.

Гюзель Закария