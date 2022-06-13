Благоустройство г. Тайынша

Новости МТРК

22:45 13 Июня 2022

Реконструируют дороги, устанавливают уличное освещение и остановочные павильоны. В городе Тайынше приступили к благоустройству улиц.

Улица Карла Маркса для местных — Рабочий посёлок. Благоустраивать его начали ещё летом прошлого года. Проложили новый асфальт и тротуар. В скором времени установят дорожные знаки, разметки и остановочный павильон. Не приступали к таким масштабным работам здесь с советских времён, говорит Галина Пешехонева. Дом пенсионерки расположен вдоль этой улицы.


ГАЛИНА ПЕШЕХОНЕВА, жительница г. Тайынши:
«К нам сын приезжает на машине. У нас машин нет, а ему сейчас хорошо. 03,04 Раньше было плохо, потому что не заехать».

В целом на благоустройство улиц выделили 666 млн тенге. Средства направили из республиканского и областного бюджетов. Работы планируют завершить в конце июля.

ВАЛЕРИЙ ШПАКОВСКИЙ, аким г. Тайынши:
«Два года гарантии на все работы. То есть какие-то недочеты, подрядчик будет устранять. »

Приведут в порядок в скором времени ещё две улицы города. Сейчас местные власти разрабатывают ПСД. Финансирование планируют получить из республиканского бюджета.

Жанель Бисенбаева

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