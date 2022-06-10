В испытательной лаборатории ЛПДС «Петропавловск» отслеживают качество перекачиваемого топлива

Важность бесперебойных поставок топлива переоценить трудно. За качеством перекачиваемого топлива строго следят на линейной производственно-диспетчерской станции «Петропавловск». В этом помогают современные технологии. Ежегодно станция «Петропавловск» перекачивает значительное количество нефтепродуктов. Контролем характеристик топлива заняты сотрудники испытательной лаборатории. Основная задача, которая стоит перед лаборантами, — своевременное выявление некондиционного горючего. Даже опытный владелец автомобиля или трактора вряд ли сможет отличить хорошее топливо от некачественного. Сделать это можно только в лаборатории. На станции «Петропавловск» специалисты оценивают более десятка важных параметров. Помогает им в этом современное оборудование.

Анна Толмачёва, начальник испытательной лаборатории ЛПДС «Петропавловск»:

— Представляемые нам пробы перекачиваемого нефтепродукта мы исследуем по целому ряду параметров. При этом каждый образец получает уникальный номер, что исключает ошибку при проведении анализа. В этом году эффективность нашей работы значительно повысилась в связи с внедрением Единой лабораторной информационной системы. Эта система объединяет все приборы и все рабочие места в единый комплекс и позволяет автоматизировать рабочие процессы.

Но одного современного оборудования недостаточно — нужны и специалисты соответствующего уровня. Способность концентрировать внимание, аналитический склад ума, ответственность, внимательность, дисциплинированность, аккуратность — вот качества, которые требуются лаборанту. Для многих из них работа в лаборатории стала делом всей жизни.

Ольга Карпенко, лаборант химического анализа ЛПДС «Петропавловск»

— Стаж работы у меня здесь около 25 лет. За это время многое изменилось: требования к качеству топлива выросли, очень заметно улучшилось техническое оснащение. И мы, лаборанты, тоже должны соответствовать времени. Поэтому повышаем уровень своей подготовки, проходим обучение.

В своей работе коллектив лаборатории строго соблюдает требования законодательства Казахстана и России, государственных стандартов и других регулирующих документов. Это гарантирует постоянный и эффективный контроль качества топлива, которое транспортирует станция «Петропавловск», и надежное снабжение потребителей.