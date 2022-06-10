Огнеборцы 4 часа тушили пожар вручную. Тенхника не проехала из-за дачников

АЙГЕРИМ МУКАШЕВА, корреспондент:

— Позади меня лесной массив, который петропавловцы называют «Тополиной рощей». 9 июня здесь произошло возгорание тополиного пуха, сухой травы и кустарника. Площадь пожара составила 2 га.

Была опасность, что огонь перебросится на дачи сообщества «Искра» в посёлке «Заречный». Сообщение на пульт спасателей поступило в 20.00 вечера. Пожарные прибыли через 10 минут.

ЖАНАТ ХАИРЛИН, начальник специализированной пожарной части №2 г.Петропавловска:

— Опашка была произведена, но отсутствовали подъездные пути, были очень узкие. В каждом квартале есть подъездные пути. Но, пожарная техника наша проехать не могла. Мы в пешем порядке хлопушками производили тушение вручную и с ранцами. Вчера мы разговаривали с председателем дачного общества «Искра». Они там понаставили трубы, из-за которых пожарная техника не могла проехать.

То есть дорога там есть, но владельцы дач сами перекрыли ее ограждениями и трубами. Для чего они отрезали пути для спасения, пожарные так и не смогли узнать. 20 спасателей вручную тушили пожар на протяжении 4 часов. Люди и строения не пострадали. Виновных в поджоге так и не нашли. Пожарные говорят, что когда возгорание происходит в дачных сообществах, в 90% случаев техника не может проехать из-за узких дорог и самовольно установленных ограждений. Всего 9 июня в области было 12 возгораний тополиного пуха и сухостоя, 8 из них в Петропавловске. Чаще всего такие пожары происходят из-за детской шалости, говорят спасатели.

Айгерим Мукашева