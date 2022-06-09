В Петропавловске зарегистрировано три факта интернет-мошенничества при оформлении туристических путевок

Полицейские просят быть осторожнее при оформлении через соцсети туристических путевок. Аренда жилья, заказ услуг, купля и продажа редких товаров по выгодным ценам — сценарии интернет-мошенничеств отличаются разнообразием. Практика показывает, что злоумышленники не только промышляют на сайтах рекламных объявлений, но и активно используют сезонные запросы с помощью соцсетей. В Петропавловске зарегистрировано три факта интернет-мошенничества, связанных с оформлением туристических путевок за рубеж. Горожане заказывали туры, увидев рекламу в одном и том же аккаунте социальной сети Instagram. С менеджером фирмы переписывались через мессенджер WhatsApp, отправляя предоплату за поездку через сервис «переводы» мобильного приложения. После успешного перевода денег менеджер сразу переставал выходить на связь, блокируя клиентов в WhatsApp, не отвечая на телефонные звонки. Осознав, что таким образом стали жертвами аферистов, люди сразу обращались в полицию. Суммы ущерба — от 90 до 360 тысяч тенге. В настоящее время криминальные полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению подозреваемых в интернет-мошенничестве.

Дания Файзуллина, старший оперуполномоченный отдела криминальной полиции УП г. Петропавловска:

— Управление полиции г.Петропавловска предупреждает: ни в коем случае не переводите свои денежные средства незнакомым лицам, при приобретении каких-либо товаров либо путевок, не убедившись в том, что предлагаемый товар реально существует. Приобретайте товары только на проверенных сайтах.