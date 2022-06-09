Трансграничные пожарно-тактические учения прошли в СКО

Трансграничные пожарно-тактические учения состоялись в Северо-Казахстанской области. Они проходили в селе Вагулино Кызылжарского района. В них участвовал личный состав пожарных частей северного региона, а также представители Курганской и Тюменской областей соседней России. Это первое государство, с которым Казахстан подписал договор о дружбе и сотрудничестве, а также оказании взаимной помощи.

РАМИЛЬ КАМАЛОВ, начальник ДЧС СКО:

— Цели и задачи сегодняшнего учения — отработать порядок реагирования, а также предупреждение природных ЧС. На учениях сегодня задействованы порядка 25 единиц техники и 67 человек личного состава. Это так называемый сводный отряд, который будет задействован на учениях, он состоит из пожаро-спасательных служб из РФ и РК. C нашей системы гражданской защиты привлечены государственные лесовладельцы, добровольные формирования местных исполнительных органов, но и другие основные службы, такие, как полиция, здравоохранение.

Российских гостей поприветствовал и поздравил с началом учений заместитель акима Северо-Казахстанской области Сатжан Аблалиев.

САТЖАН АБЛАЛИЕВ, заместитель акима СКО:

— Только наша Северо-Казахстанская область граничит с Тюменской, Курганской и Омской областями, где протяженность границы более 1200 км. География природных угроз не признает государственных границ, борьба со стихией в одиночку не может быть эффективна. Только консолидация совместных усилий в области борьбы с катастрофами является залогом безопасного будущего.

В области с начала года произошло 46 лесных пожаров. Кроме того, местные огнеборцы выезжали тушить возгорания в степях, а также горящий сухостой и камыш. В мае самым крупным стал пожар на дачах в поселке Заречном. У спасателей из соседней Тюменской области весна тоже выдалась напряженной.

АРТУР ХАЧАТРЯН, начальник главного управления МЧС РФ по Тюменской области:

— У нас по сравнению с прошлым годом существенный спад есть по статистике по лесным пожарам также и по ландшафтным пожарам. Но, были серьезные пожары, которые угрожали населенным пунктам. Наш коллектив управления подпрыгивал, по-русски говоря. Были тяжелые моменты, проводилась эвакуация cанаториев и населённых пунктов, но обстановка сейчас полностью стабилизировалась. Прошли обильные дожди, поэтому сейчас на территории Тюменской области нет действующих лесных пожаров.

Артур Хачатрян рассказал, что в соседней Омской области огнеборцы «жили на пожарах». В день там появлялись до 2,5 термоточек. На учениях в Кызылжарском районе пожарные создавали их искусственно.

Вместе спасатели тушили сухостой и деревья, а также самодельные домики, ведь нередко во время степных и лестных пожаров огонь может подобраться к жилому сектору. Огнеборцы двух стран отработали порядок реагирования, а также предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Для этого и были организованы трансграничные учения. Также их участники подписали меморандум о сотрудничестве.

Дарья Пышмынцева