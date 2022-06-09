Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних

Новости МТРК

21:11 9 Июня 2022

В рамках «Года детей» и с наступлением летних школьных каникул полицейские усилили профилактику правонарушений среди несовершеннолетних. С начала года в областном центре стражи порядка провели 86 рейдов, в ходе которых привлекли к административной ответственности 500 человек, составили 341 административный протокол за позднее пребывание подростков вне жилища, а также 15 протоколов за мелкое хулиганство. Ректор Kozybaev University Ерлан Шуланов обозначил необходимость более широкого охвата патрульными нарядами территории студенческого городка.

 

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