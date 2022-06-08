Жители с.Якорь будут контролировать ход реконструкции водопровода

В мае этого года в селе Якорь Кызылжарского района началась реконструкция водопровода. Из республиканского и областного бюджетов на эти цели выделили почти 463 млн тенге.

СЕРГЕЙ КОЛЕСНИКОВ, представитель ТОО «КазЕвроСтрой»:

— Объем у нас получается 12 км 110-й трубы и 160-я на две нитки идет на 1400 метров. 155 колодцев будут. 2019 года был проект, а цены на рынке изменились, потому что материалы на 30% стали дороже.

То есть для реконструкции водопровода подрядчику понадобится больше средств, проект придется корректировать, а жителям села Якорь ждать завершения работ до следующего года. Напомню, примерно 20 лет местные жители пользуются водой, которую каждый день дают по часам. Проблема заключалась в старом водопроводе, но и с новым забот у сельчан меньше не станет, считает Татьяна Карасёва.

ТАТЬЯНА КАРАСЁВА, жительница с.Якорь, Кызылжарский район:

— Вот взять вот эту улицу, где стоит Дом культуры, до нашего озера Бабаш. Здесь колодцы на большом расстоянии и люди, которые живут по правой стороне, им там очень далеко вести водопровод. У кого-то будет 50 метров, а у кого-то будет все 300-400 метров, то как человеку быть. Допустим, он пенсионер или инвалид. Примерно нужно будет сколько? 700 тысяч, чтобы провести в дом воду.

Татьяна Карасёва настаивает на том, чтобы акимат Кызылжарского района помог жителям Якоря провести воду в дома. ТОО «КазЕвроСтрой» может сделать это в рассрочку. К такому решению сельчане, местные власти и подрядчик, ответственный за реконструкцию водопровода, пришли на собрании. Его организовали представители областного филиала республиканского общественного объединения.

РУСЛАН АСАУБАЕВ, руководитель филиала РОО «Первый антикоррупционный медиацентр» СКО:

— С акимом сельского округа мы проработали, взяли жителей, которые проявили инициативу, знают свою работу, разбираются в водоотведении. Эти кандидатуры подали нам. Написали письмо в ЖКХ. С сегодняшнего дня на самом деле эти жители, 3 человека, являются представителями ЖКХ в местном селе. С технадзором и авторским надзором мы хотим разработать акт визуального осмотра, внести туда основные узлы, что делается, сроки обязательно и предоставить это людям. Чтобы внедрить практику в Казахстане, что жители, где живут, где выделяются бюджетные средства, они их контролировали.

О всех недоработках подрядчика жители Якоря смогут сообщить акиму сельского округа, в акимат района или же в Первый областной антикоррупционный медиацентр.

Дарья Пышмынцева