В СКО 5-летнюю девочку забыли в детсаду

В Петропавловске 5-летнюю девочку забыли забрать из детского сада. Родители уснули после приема горячительных и просто забыли о ребенке, рассказывают в пресс-службе департамента полиции. По данному факту в отношении отца и матери возбудули дело по ст. 127 Кодекса РК об административных правонарушениях «Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего». Также собраны материалы на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате г. Петропавловска. Всего на учете в ювенальной полиции стоят около 250 неблагополучных семей. В этом году лишили родительских прав 26 североказахстанцев.

Гюзель Закария