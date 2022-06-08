С начала года в СКО выявлено 74 факта незаконной продажи алкоголя

Новости МТРК

22:45 8 Июня 2022

Почти 90 литров алкоголя изъяли участковые инспекторы у жительницы одного из сёл района им. Г. Мусрепова. Полицейские собрали материал по ст. 463 КРКоАП. Изъятую продукцию направили на экспертизу, после чего материал передадут в суд. В целях профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения, полицейские проводят рейдовые и профилактические мероприятия. Недопущение правонарушений в сфере антиалкогольного законодательства является одним из направлений их работы. За реализацию алкогольной продукции без соответствующей лицензии предусмотрен штраф от пятнадцати до пятисот МРП. С начала года за незаконную продажу алкоголя к ответственности привлечено 74 североказахстанца, изъято почти 1500 литров спиртного.

Анна Потеряева

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