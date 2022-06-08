Предприниматели СКО обращаются за помощью в МФО «Атамекен Кызылжар»

Алина Клишина обустраивается на новом месте. С недавнего времени она владеет двумя точками продаж сантехники. Обе находятся в селе Бесколь Кызылжарского района. В этот бизнес североказахстанка пришла в 2019 году. С помощью Палаты предпринимателей обучилась азам, нужным в её деле, и выиграла грант проекта «Бастау Бизнес». Затем через микрофинансовую организацию «Атамекен Кызалжар» дважды взяла кредит. Свои накопления и знания Алина тоже использовала.

АЛИНА КЛИШИНА, предприниматель, с.Бесколь, Кызылжарский район:

— Первое образование у меня прораб, второе — инженер — проектировщик. Много приходят клиентов посоветоваться, и я также подсказываю, как провести воду, как подключить.

Первую прибыль Алина Клишина начала получать после трех лет торговли. Тогда же решила открыть вторую точку продаж. Приобрела вагончик, отремонтировала его, пришла в районный акимат попросить свободный участок государственной земли. После года переговоров поняла, что местные власти ей не помогут. Вот каким был их аргумент.

АЛИНА КЛИШИНА, предприниматель, с.Бесколь, Кызылжарский район:

— Не совпадает с генпланом, но, объяснений как таковых не было. Я предоставляла несколько участков земли, и мне отказывали. 3:07 Здесь государственная земля, здесь летом торгуют фруктники. Как мне объяснили нелегально, но, они торгуют на этом месте третий или четвертый год. А я хотела с нашим акиматом составить договор, платить аренду.

Теперь же бизнесвумен вынуждена арендовать участок земли у частника. Общая сумма кредитов, которые Алина Клишина взяла через микрофинансовую организацию «Атамекен Кызалжар», составила примерно 8 млн тенге. Предприимчивые североказахстанцы часто обращаются в областную Палату предпринимателей, чтобы получить финансовую поддержку.

65 ТИМУР ИСКАКОВ, юрист МФО «Атамекен Кызылжар»:

— На сегодня мы уже выдали 91 кредит на сумму 508 млн тг и также продолжаем прием заявок. 00:59 Кредитуем мы под 6% годовых при наличии залогового объекта, сертификатов которые не истекли, и срок их действия 3 года. Максимальная сумма кредитования для предпринимателей в г.Петропавловске — 19 млн 900 тенге, для предпринимателей в районных центрах, в селах — 7 млн 600 тг.

Как правило, жители региона, которые обращаются в микрофинансовую организацию «Атамекен Кызалжар», берут кредиты, чтобы заняться торговлей, грузоперевозками, а также другими видами предпринимательства.

Дарья Пышмынцева