А. Загипар презентовал свою первую книгу

Официальный выход в свет. Свою книгу презентовал наш земляк Аманжол Загипар. Сборник стихов «Тағдырымның тамшылары» появился на полках детско -юношеской библиотеки им. Г. Мусрепова, где и прошла первая встреча. Отличает поэта слово, мотив и стиль, считает Дастен Баймуканов. С первых дней знакомства с автором он заметил его рвение созидать.

ДАСТЕН БАЙМУКАНОВ, писатель, композитор, поэт:

— Аманжол сегодня не просто пишет книги, но и входит в объединение писателей Казахстана. Это говорит о том, что он уже сформировался как личность, словно птица, расправившая свои крылья. Я чувствовал, что он добьется своей цели еще со времен, когда он только начинал свой путь. Он писал на острые темы, шел по велению души.

Произведения свой отклик нашли и в сердцах молодых. Анель Маликова на презентацию пришла по желанию. Признается, что такие встречи дают возможность познакомиться с автороми произведений и услышать от них слова назидания.

АНЕЛЬ МАЛИКОВА, студентка Высшего колледжа им. М.Жумабаева:

— Я со своими одногруппниками знакомлюсь со многими известными писателями, среди которых Аманжол Загипар. Я в дальнейшем прочитаю эту книгу, потому что меня заинтересовало его творчество.

Вошли в сборник стихов Аманжола Загипара произведения, представленные еще на республиканских конкурсах. Творчество земляка успели оценить известные Фариза Онгарсынова, Мухтар Шаханов.

АМАНЖОЛ ЗАГИПАР, поэт:

— Пишу я на разные темы: и о природе, и о любви, и о патриотизме. Есть произведения, посвященные великим личностям региона: М.Жумабаеву, Г.Мусрепову, С.Муканову и т.д. Перед тем, как писать, конечно, изучал творчество других поэтов. Учился искусству слога.

В следующем году поэт намерен выпустить еще один сборник стихов. О тематике новой книги не говорит. А пока будет публиковать новые произведения в социальных сетях.

Гюзель Закария