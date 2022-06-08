10 кругов маркировки нужно пройти торговцам обувью, чтобы выставить товар. В ноябре прошлого года в стране внедрили обязательную маркировку для босоножек и сапог. Информацию о каждой паре теперь необходимо вносить в электронную базу. Товар нужно сфотографировать, заполнить анкету. Данных требуется больше, чем на новорождённого, говорят торговцы обувью.

АНГЕЛИНА ТУРМАНАУЛИ, предприниматель:

— Сейчас мы можем остаться без работы из-за этого процесса маркировки обуви. Я работаю одна, но теперь мне нужно будет взять в штат маркетолога, кассира, продавца, программиста. У нас даже рабочее место не оборудовано компьютером.

Подойдёт и смартфон, но опять же, промаркировать каждую пару займёт много времени. После пандемии обувной бизнес в упадке. Во время карантина торговцы завезли обувь, но продать не смогли, магазины не работали. Сейчас же люди предпочитают запастись сахаром и гречкой, а не ботинками и туфлями. На складах от 3 до 7 тысяч пар обуви. Вытащить и заполнить данные на каждую коробку не по силам, говорят бизнесмены, они же на своих точках и продавцы.

КАМИЛЬ БЕКТЕМИРОВ, предприниматель:

— Госорганы и «Казахтелеком» говорят, что для борьбы с контрафактной продукцией и контрабандой. Но у нас есть таможня. Для чего тогда мы платим налоги. Почему на МСБ нужно вешать то, что должна выполнять таможня?

Маркировать нужно даже те пары, которые закупили в нашей стране. И уже появились шустрые посредники. Предлагают предпринимателям не мучиться и доверить маркировку им. Правда, за каждую пару просят 2 тысяч тенге. И эта сумма, к сожалению, ляжет на ценник обуви, говорят бизнесмены. Против маркировки высказываются и в Палате предпринимателей. Когда законопроект разрабатывали, они проголосовали против нововведения.

ЛИНА ЕРМОЛАЕВА, эксперт Палаты предпринимателей СКО:

— Те затраты, которые должен вложить сейчас малый бизнес, фактические не оправданы. Потому что у нас существует легальный оборот обуви, который должны контролировать таможенные органы. Если наладить работу на этом уровне, потому что большинство наших предпринимателей, получают обувь из Китая не напрямую, а через алматинские фирмы.

Если маркировку ввести на крупных фирмах, которым наладить этот процесс проще, то малому и среднему бизнесу не придётся тратить время, деньги и ресурсы. С инициативой Палата предпринимателей обратилась к депутатам, также написали письмо Премьер-министру. Ответа пока не получили.

Айгерим Мукашева