Заживо сгорел сельчанин в СКО

В Есильском районе в собственном доме сгорел 66-летний мужчина. Инцидент произошел 2 июня. Об этом сообщили на брифинге департамента по ЧС. По словам специалистов, обгоревшее тело на диване обнаружили соседи. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Соседи видели пострадавшего за несколько часов до происшествия в состоянии алкогольного опьянения. Всего с начала года в огне погибли 28 человек. Произошло более 300 пожаров.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Материальный ущерб от пожаров составил более 267 млн тенге. 01: 08 — Огромная просьба владельца домов, кто использует для обогрева своих жилищ приборы отопления на твердом топливе, летом уделить особое внимание печи. Произвести ее осмотр, устранить поломки, произвести капитальный ремонт.

Такая профилактика поможет избежать несчастных случаев. Напомним, в этом году отравились угарным газом 13 человек, из них — четверо дети. Просят ЧС-ники соблюдать правила и на водоёмах.

КУАТ МАХМЕТОВ, старший офицер гражданской обороны ДЧС СКО:

— На территории СКО есть только 58 разрешенных мест массового купания. Находятся они на р. Есиль и озёрах Пёстрое, Солёное, Лебяжье, Большой Тарангул, Шалкар и Имантау. На данный момент спасателями проводятся комплекс мероприятий по предупреждению несчастных случаев.

С начала года спасатели провели 4000 профилактических рейдов. Устанавливают запрещающие знаки в местах, необорудованных для купания.

Гюзель Закария