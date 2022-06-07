Санитарные врачи рассказали о проверках детских игрушек

Ни для кого не секрет, что дети развиваются с помощью игр. Другой вопрос, что попадает к мальчишкам и девчонкам в руки, когда они резвятся в песочнице, например. Большинство игрушек, вне зависимости от их материала, завозятся в Казахстан из Китая. У санитарных врачей не первый год возникают вопросы к маркировке и качеству товаров для детей, сделанных в Поднебесной.

АДИЛЬ КУРГУНБАЕВ, главный специалист отдела технических регламентов департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— По маркировке чаще всего у нас отсутствует наименование о местах нахождения изготовителя, информация об импортере, дата изготовления, знаки ЕС, маркировка и техническая документация, поставляемая на русском и казахском языке отсутствует.

Зато присутствует кое-что другое, а именно концентрация вредных для детей химических веществ. Таких как бензол, формальдегид, фенол, гептан и не только. Они есть в игрушках, которые вы сейчас видите на экране.

АДИЛЬ КУРГУНБАЕВ, главный специалист отдела технических регламентов департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— От единовременного контакта с токсичной игрушкой острое отравление ребенок не получит. Однако, вредные вещества, особенно метиловый спирт, накапливается в организме и вызывает ослабление иммунной системы и хронические заболевания. А если говорить насчет фенола, то его вдыхание влечет раздражение слизистых оболочек. А контакт с кожей может привести к ожогам.

Специалисты областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля каждый месяц приобретают для исследований детские игрушки. В прошлом году из 155 проб нашли 62 несоответствия, в 2022 проверили 82 игрушки, больше половины проверку не прошли. Так как большинство товаров импортные, разбираться с производителям будут в профильном комитете. Местные санитарные врачи советуют перед покупкой игрушек, как следует их рассматривать. Покрутить машинку или куклу в руках, убедиться в том, что изделие ничем не пахнет. Зачастую этого достаточно, чтобы понять, качественная игрушка или нет.

Дарья Пышмынцева